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Abalı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika
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Abalı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açtı. Son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak severleri ağırlamaya başlayan Abalı Kayak Merkezi'nde vatandaşlar, 40 santimetre karla kızak kaymanın keyfini yaşadıklarını belirtti.

15.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 15:53
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Abalı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açtı.

Gevaş ilçesinde 13 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayak severi ağırlayan Abalı Kayak Merkezi sezonu geç açtı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son yıllarda kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu tam açamayan Abalı Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak severleri ağırlamaya başladı.

Abalı Kayak Merkezi'nde kaymanın keyfini yaşayan vatandaşlar, "Buraya yaklaşık 40 santimetre kar yağdı. Bizde burada kızak kaymanın keyfini yaşadık. Herkesi buraya bekliyoruz" dediler.

Abalı Kayak Merkezi\'nde sezon açıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Abalı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika
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