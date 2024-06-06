Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı - Son Dakika
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Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı. Görüntülerde, Biden'ın hayali bir sandalye aradığı görüldü. Cumhuriyetçiler ise sosyal medyada, Biden'ın sahnede utandırmadan bir gün bile geçiremeyeceğini belirtti.

06.06.2024 19:30  Güncelleme: 20:15
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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

BIDEN OLMAYAN SANDALYEYE OTURMAYA ÇALIŞTI

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ilginç bir harekete daha imza attı. Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sahnede selamlaşmasının ardından olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı. Görüntülerde, Biden, dizlerini büküp elini havada gezdirerek hayali bir sandalye aradığı görüldü.

"BİR GÜN BİLE SAHNEDE BİZİ UTANDIRMADAN GEÇİREMEZ Mİ?"

Cumhuriyetçiler, sosyal medya üzerinden, "Lütfen, Joe Biden bir gün bile sahnede bizi utandırmadan geçiremez mi? Çok mu şey istiyoruz?" dedi.

Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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