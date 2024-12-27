ABD'de Evsiz Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ABD'de Evsiz Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de evsizler, geçen yıla göre %18 artarak 770 bin sınırını aştı. Sorun derinleşiyor.

27.12.2024 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de evsizlerin sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 18 oranında artarak, rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de evsiz sayısında rekor artış. ABD'de evsizlik sorunu giderek daha kötü bir hal alıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de birçok kentte kaldırım kenarlarında çadır kuran ve sokakta yaşayan yoksul insanlar göze çarpıyor. Federal hükümet ve eyalet yönetimleri, giderek büyüyen evsiz sorununa çözüm arıyor.

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, pahalı konut fiyatları, yüksek enflasyon, ırkçılık, doğal afetler ve yükselen göç gibi faktörler nedeniyle evsizlerin sayısının geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 18 oranında arttığını duyurdu.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, barınaklarda, geçici konutlarda ve sokakta yaşayan bireylerin sayısına dair her yıl gerçekleştirilen ve ABD'de evsizlere ilişkin problemin anlık bir görüntüsünü sunan yıllık evsizlik değerlendirme raporunu yayınladı. Rapora göre, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde tek bir gecede tespit edilen evsiz sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 770 bin seviyesini aştı.

Bir önceki yıl, evsiz sayısındaki artış oranı, yüzde 12 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl kaydedilen yüzde 18 oranındaki artış, bakanlığın evsizlere ilişkin verileri toplamaya başladığı 2007 yılından bu yana kayıtlara geçen en büyük yıllık artış oldu.

Raporda, ABD'de her 10 bin vatandaştan yaklaşık 23'ünün çeşitli programlar dahilinde barınaklarda, geçici konutlarda veya sokakta yaşama tecrübesi bulunduğu ifade edildi. Bu yıl evsiz sayısında en çok artış gözlenen yaş grubu ise yüzde 33 ile 18 yaş altı çocuklar oldu. Verilere göre ABD'de yaklaşık 150 bin çocuk evsiz bulunduğu tespit edildi. ABD nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan siyahi Amerikalılar ise evsiz nüfusunun yüzde 32'sini teşkil etti.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan uygun fiyatlı konut krizi, orta ve düşük gelirli hanelerde durgunlaşan ücretler ve sistematik ırkçılığın kalıcı etkileri, evsizlere yönelik hizmet uygulamalarını sınırlarına kadar zorladı" denildi.

Verilerin bir yıl öncesine ait olduğunu ve mevcut durumun daha iyi olduğunu savunan İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Adrianne Todman, "Hiçbir ABD'li evsiz kalmamalı. Biden-Harris yönetimi, her ailenin hak ettiği uygun fiyatlı, güvenli ve kaliteli konuta erişimini sağlamakta kararlıdır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Hükümet, Ekonomi, evsiz, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'de Evsiz Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 14:08:25. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Evsiz Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.