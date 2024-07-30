ABD'de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırılar arttı - Son Dakika
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Yerel

ABD'de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırılar arttı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan bir rapora göre, 2024 yılının ilk yarısında ABD'de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırılar yaklaşık yüzde 70 oranında arttı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla birlikte İslamofobi dünya genelinde artarken, ABD'de de Müslümanlara ve Filistinlilere karşı ayrımcılık ve saldırılar artış gösterdi. Raporda, 2024 yılının ilk 6 ayında Müslüman ve Filistin karşıtı olaylara ilişkin 4 bin 951 şikayet alındığı ve bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttığı belirtildi. Ayrıca raporda, polis ve üniversite yetkililerinin Filistin yanlısı protestolara ve kampüslerdeki kamplara yönelik baskılarına da dikkat çekildi.

30.07.2024 14:24
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Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2024 yılının ilk yarısında ABD'de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırıların yaklaşık yüzde 70 oranında arttığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyada da İslamofobi artıyor. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açıklanan raporda, İsrail'in Gazze'deki savaşı nedeniyle artan İslamofobi nedeniyle ABD'de 2024 yılının ilk yarısında Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırıların yaklaşık yüzde 70 oranında arttığı bildirildi. Raporda, 2024 yılının ilk 6 ayında Müslüman ve Filistin karşıtı olaylarla ilgili 4 bin 951 şikayet alındığı ve bu rakamın 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında arttığı kaydedildi. CAIR raporunda, polis ve üniversite yetkililerinin Filistin yanlısı protestolara ve kampüslerdeki kamplara yönelik baskılarına da dikkat çekildi.

İnsan hakları savunucuları ise, 39 bin 400 kişinin ölümüne ve insani krize neden olan İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının Ekim ayında başlamasından bu yana İslamofobi, Filistin karşıtlığı ve antisemitizmde küresel bir artış olduğunu belirtti.

ABD'de son 9 ayda meydana gelen endişe verici olaylar arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Illinois eyaletinde 6 yaşında Filistin asıllı Amerikalı bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi, Kasım ayında Vermont'ta Filistin asıllı 3 öğrencinin vurularak öldürülmesi, 2024 yılının Şubat ayında Teksas'ta Filistin asıllı Amerikalı bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi ve Mayıs ayında 3 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı kız çocuğunun boğulmaya çalışılması yer aldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırılar arttı - Son Dakika

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