ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanım Şartları Belirlenmeli - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanım Şartları Belirlenmeli

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanım Şartları Belirlenmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu.

18.03.2024 14:57  Güncelleme: 14:57
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu, yapay zeka teknolojisinin olağanüstü fırsatlarından yararlanmanın ve aynı zamanda insanları bu teknolojinin zararlarından korumanın en etkili ve gerekli yoludur" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore'de gerçekleştirilen 3. Demokrasi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Gelişen yapay zeka teknolojileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Blinken, demokrasilerin bu yeniliğin dünyaya liderlik edebilmesini sağlama konusunda büyük bir sorumluluğunun olduğunu vurguladı. "Böylece yapay zekanın kullanım normlarını, standartlarını ve kurallarını belirlemede dünyaya liderlik edebiliriz" diyen Blinken, "Bu, yapay zeka teknolojisinin olağanüstü fırsatlarından yararlanmanın ve aynı zamanda insanları bu teknolojinin zararlarından korumanın en etkili ve gerekli yoludur" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka ilerlememizi hızlandırabilir"

Dünyanın 2030 yılına kadar sürdürebilir kalkınma hedeflerinin sadece yüzde 12'sine ulaşabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Blinken, "Gerçek şu ki, dünya olarak hedeflerin çok gerisindeyiz. Ancak yapay zeka, tarımsal verimliliğin artırılmasından açlıkla mücadeleye, salgınların tespit edilip önlenmesinden istihdam sağlanmasına ve gezegenimizi koruyan temiz enerji dönüşümünü kolaylaştırmaya kadar hedeflerin yüzde 80'inde ilerlemeyi hızlandırabilir" dedi. Tüm olumlu katkılarına rağmen bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullanmaya çalıştığına dikkat çeken Blinken, "Kendi vatandaşlarını gözetlemek için yüz tanıma teknolojisi ve bot uygulamaları gibi yapay zeka araçlarını kullanıyorlar. Gazetecileri, insan hakları savunucularını ve siyasi muhalifleri sindiriyorlar. Özgür ve adil seçimleri etkiliyor, toplumların bir kesimini diğerine karşı kışkırtıyor ve dezenformasyon yapıyorlar" eleştirisinde bulundu.

BM üyesi ülkelere çağrı yaptı

Blinken, ABD'nin teknolojik geleceği "kapsayıcı, haklara saygılı, demokratik değerleri ve demokratik kurumları destekleyici" biçimde şekillendirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'nin öncülüğünde gündeme getirilen ve güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı kabul etmeye hazırlandığını hatırlatan Blinken, "Bu karar şu anda 75'ten fazla ülke tarafından destekleniyor. Henüz desteklemeyen ülkeleri de desteğe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi verilecek kararlar yeni nesilleri etkileyecek"

Blinken, teknoloji şirketlerinin insan hakları savunucularına yönelik çevrimiçi saldırıları önlemesine yardımcı olacak ilk niteliğindeki bir kılavuzu yayınladıklarını ifade etti. Yapay zeka teknolojisinin gelişimini kontrol etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu yineleyen Blinken, "Bu teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, şimdi ve önümüzdeki süreçte verilecek kararlar yeni nesiller için geleceği şekillendirecek" dedi. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanım Şartları Belirlenmeli - Son Dakika

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