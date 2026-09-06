ABD Donanması Doğu Pasifik'te Los Choneros Kartelinin yakıt teknesini daha batırdı - Son Dakika
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ABD Donanması Doğu Pasifik'te Los Choneros Kartelinin yakıt teknesini daha batırdı

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ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te Los Choneros Karteli'ne ait bir yakıt ikmal teknesini batırdığını ve şüphelileri Ekvador makamlarına teslim ettiğini açıkladı. Operasyon, 29 Ağustos'tan bu yana kartelin 4. teknesinin imha edilmesi anlamına geliyor ve uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını çökertme hedefinin parçası.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Doğu Pasifik'te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha çıkarma yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, teknenin beraberindeki destek unsurları ile birlikte batırıldığı aktarıldı. Açıklamada, Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü'nün uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını çökertmeye yönelik operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı.

ABD ordusu kartellere ait 3 tekneyi daha batırmıştı

ABD ordusu, son günlerde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan bu yana düzenlenen benzer operasyonlarda Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros Karteli tarafından kullanılan 3 farklı yakıt ikmal teknesinin daha batırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD Donanması Doğu Pasifik'te Los Choneros Kartelinin yakıt teknesini daha batırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Donanması Doğu Pasifik'te Los Choneros Kartelinin yakıt teknesini daha batırdı - Son Dakika
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