ABD, Gazze'ye 569 Ton İnsani Yardım Ulaştırdı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi açıklarında insani yardım için kurulan geçici iskele üzerinden bölgeye 569 ton yardım ulaştırıldığını duyurdu.

ABD'nin Gazze açıklarında 16 Mayıs'ta kurulumunu tamamladığı geçici yüzer iskeleden insani yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar Gazze Şeridi'ne iskele üzerinden toplam 569 tonun üzerinde insani yardım teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği ve diğer birçok ortak ülke insani yardım bağışı yaptı. İskele, Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik geçici bir çözümdür" ifadesini kullanıldı.

CENTCOM, 17 Mayıs'ta yüzer iskeleye ulaşan ilk sevkiyatın karaya çıktığını açıklamıştı. - GAZZE