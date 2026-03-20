ABD, İran Füze Fabrikasını Vurdu - Son Dakika
ABD, İran Füze Fabrikasını Vurdu

20.03.2026 01:12
ABD ordusu, İran'daki füze fabrikasını vurduğunu ve görüntüleri paylaştı.

ABD ordusu, İran'daki Karaj Karadan Karaya Füze Fabrikası'nın vurulduğunu duyurarak, tesisin saldırı öncesi ve sonrasındaki durumuna ait görüntüler yayınladı.

ABD ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'daki Karaj Karadan Karaya Füze Fabrikası'na saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Destansı Öfke Operasyonu'ndan önce, İran rejimi Karaj Karadan Karaya Füze Fabrikası'nı Amerikalılar, komşu ülkeler ve ticari gemiler için tehdit oluşturan balistik füzelerin montajı için kullanıyordu" denildi. Tesisin vurulmadan önceki halini gösteren 1 Mart tarihli bir görüntü ile, tesisin vurulduktan sonraki halini gösteren 11 Mart tarihli bir görüntü paylaşıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

