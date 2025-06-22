ABD, İsrail\'deki vatandaşlarının tahliyesine başladı

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle ABD'nin İsrail'deki vatandaşlıklarına yönelik uyarılarının ardından tahliye işlemleri de başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesine başladığını duyurdu. İsrail ile İran arasında ikinci haftasına giren gerilim devam ederken, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee tahliye süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

TAHLİYELER BAŞLADI

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den yardımlı kalkış uçuşlarına başladı" ifadelerini kullandı. Huckabee, İsrail'de bulunan ve tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşlarının resmi formu doldurarak sürece katılabileceklerini belirtti.

GÜVENLİK UYARILARI DA PAYLAŞILDI

Büyükelçi Huckabee, paylaşımında tahliye sürecine dair bilgilerin yanı sıra güvenlik uyarılarına da yer verdi. Huckabee, Amerikalıların en yakın bomba sığınağının ya da diğer güvenli bölgelerin yerini önceden öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

TRUMP MÜDAHALE İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrail ile İran arasındaki gerilimin artması ve Başkan Donald Trump'ın ABD'nin çatışmaya müdahil olma olasılığını değerlendirmesi nedeniyle tahliye planlarını devreye soktu. Bakanlık, bölgedeki Amerikalıların güvenli şekilde ayrılabilmesi için destekli tahliye uçuşlarının organize edildiğini bildirdi. - WASHINGTON