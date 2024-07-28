ABD, İsrail ve Arap ülkeleri Gazze ateşkesini ele aldı - Son Dakika
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ABD, İsrail ve Arap ülkeleri Gazze ateşkesini ele aldı

ABD, İsrail, Mısır ve Katar yetkilileri Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi görüşmek üzere Roma'da bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son ateşkes teklifi de ele alındı.

28.07.2024 20:02
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelerek, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ele aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 296 gündür devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelerek, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ele aldı. Görüşmede arabuluculara İsrail'in son ateşkes teklifine ilişkin verdiği yanıtın da iletildiği aktarıldı. Barnea'nın Roma'dan dönmesinin ardından esir takasını da içeren bir ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere "önümüzdeki günlerde" devam edeceği açıklandı. - ROMA

Kaynak: İHA

İsrail, Katar, Mısır, Gazze, Roma, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, İsrail ve Arap ülkeleri Gazze ateşkesini ele aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İsrail ve Arap ülkeleri Gazze ateşkesini ele aldı - Son Dakika
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