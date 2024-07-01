ABD'nin Florida Eyaleti Yapay Etin Üretimini ve Satışını Yasakladı - Son Dakika
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ABD'nin Florida Eyaleti Yapay Etin Üretimini ve Satışını Yasakladı

ABD'nin Florida eyaletinde laboratuvar ortamında üretilen yapay etin üretimi, satışı ve dağıtımını yasaklayan yasa bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Florida, laboratuvar üretimi etin satışına yasak getiren ilk eyalet oldu. Yasayı ihlal edenler para cezası veya hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Yapay et üretimi, çiftçileri tehdit ettiği ve sağlık riski oluşturduğu iddialarını reddeden firma temsilcileri, Florida eyaletinin kendilerinin görüşüne başvurmadığını ifade etti. Benzer bir yasa tasarısının kabul edildiği Alabama'da da yapay et yasağı 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

01.07.2024 18:56
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ABD'nin Florida eyaletinde laboratuvar ortamında imal edilen yapay etin üretimini, satışını ve dağıtımını yasaklayan yasa bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ABD'nin Florida eyaleti, Dünya Ekonomik Forumu'nun alternatif protein kaynağı olarak teşvik ettiği ve ABD Tarım Bakanlığı'nın da geçtiğimiz yıl haziran ayında ülkede satışına onay verdiği laboratuvar üretimi etin satışına yasak getirilen ilk eyalet oldu.

Yapay eti "sahte et" olarak tanımlayan Florida Valisi Ron DeSantis tarafından geçtiğimiz mayıs ayında imzalanan yasayı ihlal edenler, 500 dolar para cezası veya 60 güne kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

"Petri kaplarında protein üretiminin Davos'taki dünya elitlerinin projesi olduğunu ve hayvancılığı bitirmeyi amaçladığını" savunan DeSantis, eyalette yıllık 900 milyon dolar kaynak oluşturan büyükbaş hayvancılığı korumak istediklerini söylemişti.

Yasak başlamadan önce 'yapay et tatma partisi' yapıldı

Florida'daki yapay et yasağının başlamasına günler kala, California merkezli bir üretici firma, 27 Haziran Perşembe günü Florida'nın Wynwood semtindeki bir çatı katında, laboratuvar üretimi etlerin tadımının gerçekleştirildiği bir parti organize etti.

Yapay et üretiminin çiftçileri tehdit ettiği ve sağlık riski oluşturduğu iddialarını reddeden firma temsilcileri, Florida eyaletinin ilgili yasa konusunda kendilerinin görüşüne başvurmadığını ifade etti.

Alabama'da da yasaklanıyor

Benzer bir yasa tasarısının kabul edildiği Alabama'da ise yapay et yasağı, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. Eyalette laboratuvarda et üretimi, satışı ve dağıtımını yasaklayan düzenlemeye uymayanlar, 500 dolar para cezası veya üç aya kadar hapis ile karşılaşabilecek.

Dünya genelinde yapay et üretimi alanında faaliyet gösteren yaklaşık 150 şirket bulunuyor ve bunlardan 43'ü ABD'de bulunuyor. Yapay et, doğal ete nazaran pahalı olmasına ve henüz küçük bir endüstri olmasına rağmen, sektör milyarlarca dolar yatırım çekiyor.

Yapay et, yaşayan hayvanlardan alınan hücreler veya döllenmiş yumurtaların çelik haznelerde yetiştirilmesiyle elde ediliyor. Buradaki hücreler, laboratuvar ortamında su, şeker, yağlar ve vitaminlerden oluşan karışımlarla besleniyor. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'nin Florida Eyaleti Yapay Etin Üretimini ve Satışını Yasakladı - Son Dakika

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