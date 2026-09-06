ABD'nin vurduğu İran tankeri M/T Kylo Umman Körfezi'nde battı - Son Dakika
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ABD'nin vurduğu İran tankeri M/T Kylo Umman Körfezi'nde battı

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CENTCOM, İran'a ait ham petrol tankeri M/T Kylo'nun ABD saldırısı sonucu Umman Körfezi'nde battığını duyurdu. Tankerin batışı görüntülerle doğrulanırken, bu saldırı ABD'nin İran tankerlerine yönelik misillemesinin bir parçası olarak kaydedildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait ham petrol tankeri "M/T Kylo"nun ABD ordusu tarafından vurulduktan sonra Umman Körfezi'nde battığını duyurdu.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, CENTCOM'dan Tahran yönetimine ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, ABD güçleri tarafından vurulan İran tankerlerinden biri olan "M/T Kylo"nun Umman Körfezi'nde battığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "M/T Kylo, denizin dibinde olan İran donanması saflarına katıldı" ifadelerine yer verildi. Paylaşılan görüntülerde, saldırıya uğrayan geminin önce yan yattığı, ardından yavaş yavaş sulara gömüldüğü görüldü.

ABD İran tankerlerini vurmuştu

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) bölgedeki sularda devriye gezen ABD'ye ait 2 savaş gemisine balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Saldırıda hiçbir ABD personelinin zarar görmediği ifade edilirken, CENTCOM'un misilleme olarak İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldığı bildirilmişti. Hedef alınan İran tankerlerinin DMO ve bölgesel vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğu iddia edilen açıklamada, "İran'ın bunları savunacak hiçbir imkanı yok" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'nin vurduğu İran tankeri M/T Kylo Umman Körfezi'nde battı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin vurduğu İran tankeri M/T Kylo Umman Körfezi'nde battı - Son Dakika
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