ABD ve Suudi Arabistan'dan İran'a Güçlü Misilleme - Son Dakika
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ABD ve Suudi Arabistan'dan İran'a Güçlü Misilleme

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ABD, Suudi Arabistan ile birlikte Irak'taki İran destekli milislere saldırılar düzenledi.

ABD ordusu, Suudi Arabistan ordusu ile birlikte Irak'taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

ABD'den İran'a karşı yeni askeri hamle geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ordusu ile birlikte Irak'taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan milis grupların İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) talimatıyla ABD güçleri ile Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef aldığı belirtilerek, "ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları, son 72 saat içinde DMO tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına güçlü bir yanıt olarak, Irak'ın doğusundaki çok sayıda terörist lojistik altyapıyı ve silah tesisini vurdu" ifadelerine yer verildi.

"600'ü aşkın saldırı girişiminde bulundular"

ABD güçlerine yönelik haksız saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulanan açıklamada, "Şubat ayından Nisan 2026'ya kadar, Irak'taki İran yanlısı terörist milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunuldu" denildi. Açıklamada, "DMO ve onun terörist vekilleri, ABD'nin daha fazla askeri misillemesine hedef olmamak için bu saldırılarını durdurmalıdır" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Yerel, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD ve Suudi Arabistan'dan İran'a Güçlü Misilleme - Son Dakika

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