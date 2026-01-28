11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yengesi Firdes Gül hayatını kaybetti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yengesi Firdes Gül, 75 yaşında hayatını kaybetti. Firdes Gül'ün cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
