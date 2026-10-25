Abdullah Yaşar, YENİ Parti Yozgat İl Başkanlığına 410 oyla yeniden seçildi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - YENİ Parti Yozgat İl Başkanlığı'na Abdullah Yaşar yeniden seçildi. Yaşar, "Bizim hedefimiz bu kara düzeni değiştirmek olacak" dedi.

YENİ Parti Yozgat 1. Olağan İl Kongresi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerden delegelerin katıldığı kongrede, ön seçim sonucunda tek aday olan kurucu İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Yaşar, yaptığı konuşmada Yozgat'ın, Yozgatlının umudunun YENİ Parti ve Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirtti. Abdullah Yaşar şöyle konuştu:

"Kurultay delegeliği konusu en sıkıntılı meselemiz. Sayımız az. Maalesef memleketin milletvekili sayısı düştüğü için bizdeki sayı da milletvekili sayısının iki katı. Dolayısıyla bu bizim sorunumuz değil. Bu memleketin 6 milletvekilini 3'e düşüren, 25 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti'nin sorunudur. Bizim hedefimiz bu kara düzeni değiştirmek olacak. Bunu hep birlikte değiştireceğiz."

Konuşmaların ardından, seçim kurulu görevlileri tarafından sandıklar kurulup, tek listeli oylamaya geçildi.

Kongrede Abdullah Yaşar 410 oyun tamamını da alarak, yeniden il başkanı seçildi.