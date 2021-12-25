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Aç kalan kurt şehir merkezine indi - Son Dakika

Aç kalan kurt şehir merkezine indi

25.12.2021 09:18

Aç kalan kurt şehir merkezine indi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt korkuya neden oldu.

Aç kalan kurt şehir merkezine indi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki 75. Yıl İlkokulunun civarlarında bir kurt görüntülendi. Sami Aksın adlı taksi sürücüsü, karşılaştığı kurdu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Herkesin akşam saatlerinde dikkatli olmasını isteyen Sami Aksın, "Akşam saatleriydi. Müşterimi evine bıraktığım sırada hemen yolun ortasında kurt geziyordu. Bende hemen cep telefonumun kamerasıyla çekim yaptım. İnşallah kimseye bir zarar vermez. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı" dedi.

Aç kalan kurt şehir merkezine indi

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Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aç kalan kurt şehir merkezine indi - Son Dakika


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