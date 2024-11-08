Aç Kalıp Kek Yiyen Tilki

Sivas'ta aç kalan tilki kek yedi
SİVAS - Sivas'ta doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki üniversitenin kampüsüne inerek bulduğu keki yedi. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yabani hayvanlar doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Hal böyle olunca yabani hayvanlar yerleşim yerlerine kadar inmeye başladılar. Özellikle şehir merkezlerinde sıkça görülen tilkiler bu kez üniversite kampüsünde görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne inen tilki yolda bulduğu keki yedi. Tilkinin o anları bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keki yiyen tilki bir süre sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.
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