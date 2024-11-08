Aç Kalıp Kek Yiyen Tilki

Yerel

Nevzat\'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?

"Narin\'i kim öldürdü?" sorusuna düşünmeden yanıt verdi: Belli olmuyor mu?

Arda Güler\'e bir talip daha

Sivas'ta aç kalan tilki kek yedi

SİVAS - Sivas'ta doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki üniversitenin kampüsüne inerek bulduğu keki yedi. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yabani hayvanlar doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Hal böyle olunca yabani hayvanlar yerleşim yerlerine kadar inmeye başladılar. Özellikle şehir merkezlerinde sıkça görülen tilkiler bu kez üniversite kampüsünde görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne inen tilki yolda bulduğu keki yedi. Tilkinin o anları bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keki yiyen tilki bir süre sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.