Açık Kapı'dan Kamu Kurumlarına Ziyaret - Son Dakika
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Açık Kapı'dan Kamu Kurumlarına Ziyaret

Açık Kapı\'dan Kamu Kurumlarına Ziyaret

Abdüllatif Tavlaşoğlu, Açık Kapı'nın hizmetlerini ve koordinasyonu artırmak için ziyaretlerde bulundu.

19.03.2025 09:43
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Erzurum Valiliği Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu, Açık Kapı biriminin işleyişi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla, sosyal çalışmacılarla birlikte kamu kurumlarına ziyaretlerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Açık Kapı'nın vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla taleplerin hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Tavlaşoğlu, kamu kurumlarıyla iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek, Açık Kapı'nın vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Bu kapsamda Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, çocukların hakları, devlet destek mekanizmaları ve Açık Kapı'nın sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tavlaşoğlu, çocukların refahını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuk ve gençlere yönelik de bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında broşür dağıtımı yapılarak, Açık Kapı'nın hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Tavlaşoğlu, bu tür çalışmaların çocukların ve gençlerin bilinçlenmesine katkı sağladığını belirterek, faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretlerin süreceğini belirten Tavlaşoğlu, Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nün Erzurum'daki kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışarak, vatandaşların taleplerine daha hızlı çözümler sunmayı hedeflediğini bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Açık Kapı'dan Kamu Kurumlarına Ziyaret - Son Dakika

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