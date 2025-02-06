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Kepez Devlet Hastanesi'nde "Acil Hemşireliği Günleri" başladı

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan: "Acil sağlık hizmetleri, sağlık sistemimizin aynasıdır"

ANTALYA - "Acil Hemşireliği Günleri" sempozyumunun açılışında konuşan Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, acil sağlık hizmetlerinin sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Acil sağlık hizmetleri, sağlık sistemimizin ve hastanelerimizin aynasıdır. Biz de bunun farkında olarak, acil hemşireliği eğitimi kapsamında iki günlük bir sempozyum düzenledik" şeklinde konuştu.

Kepez Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Acil Hemşireliği Günleri" sempozyumu başladı. 6-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte acil hemşireliğine dair birçok oturum düzenlenerek, güncel bilgi ve deneyimler paylaşılacak. Kepez Devlet Hastanesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fikriye Başaran ve Destek Hizmetleri Başkanı Sadettin Güzel ve çok sayıda hemşire katıldı.

Açılış konuşmasında acil sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapan Başhekim Ramazan Gürkan, "Acil sağlık hizmetleri, sağlık sistemimizin ve hastanelerimizin aynasıdır. Biz de bunun farkında olarak, acil hemşireliği eğitimi kapsamında iki günlük bir sempozyum düzenledik" dedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde 83 acil hemşire ile hizmet verdiklerini belirten Opr. Dr. Gürkan, hastanenin yaklaşık 600 bin nüfusa hitap eden geniş bir bölgeye sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.

Başhekim Gürkan konuşmasında, "Günlük yaklaşık bin 600 - bin 700 hastaya acil servis hizmeti veriyoruz. Ayrıca günlük 45-50 ambulans ile hasta kabul ediyoruz. Bu yoğunluk, acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve farkındalığı artırma gerekliliğini ortaya koyuyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depreminin yıldönümüne denk gelen bu sempozyum da acil durum tecrübelerimizi pekiştirmemiz açısından anlamlı" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda üç kez Sağlık Bakanlığı bünyesinde acil hemşire sertifikasyon eğitimi verdiklerini hatırlatan Opr. Dr. Gürkan, Kepez Devlet Hastanesi olarak acil sağlık hizmetlerinin önemini bilen ve bu alanda farkındalık sağlamayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İki gün sürecek sempozyumda, acil hemşireliğine dair güncel yaklaşımlar, kriz anlarında etkin müdahale yöntemleri ve saha tecrübeleri katılımcılarla paylaşılacak.