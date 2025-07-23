Acılı Anne Adalet İçin Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Acılı Anne Adalet İçin Eylemde

23.07.2025 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasemin Minguzzi, oğlunun cinayeti sonrası infaz yasası değişikliği için oturma eylemi başlattı.

Kadıköy'de oğlu Ahmet Minguzzi'yi cinayet sonucu kaybeden Yasemin Minguzzi, infaz yasasında değişiklik talebiyle İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirdi. Acılı anneye benzer acıları yaşamış birçok aile de destek verdi.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşında Matia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi üç gün önce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda adalet ve infaz yasalarına dikkat çekmek için oturma eylemi başlatmıştı. Minguzzi ailesinin yanı sıra, yakınlarını benzer şekilde kaybetmiş başka aileler de meydandaki sessiz protestoya katıldı. Eylemciler, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve infaz yasalarının tekrar düzenlenmesini istedi. Yaklaşık bir saat süren eylem sonunda Yasemin Minguzzi bugün itibarıyla eylemleri sonlandırdığını belirtti.

"Tek dileğim en yüksek cezayı almaları"

Ahmet Minguzzi'nin Yasemin Minguzzi, "Amaç tabiki de başka çocuklar ölmesin, başından beri bunun mücadelesini veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip ediyor. Sayın Milletvekilimiz Müşerref Pervin Tuba Durgut da artık öz ablam gibi oldu yani o da tırnaklarını bu işe geçirdi. Yasa değişikliği için çok uğraştılar, bu karar da çıkacak çok az kaldı başardık. Herkes bizim yanımızda oldu bu artık siyaset üstü bir şey oldu. Hepimiz kardeş olduk, birlik olduk. Ahmet bizi birleştirdi. Tek dileğim en yüksek cezayı almaları, başka çocuklara bir şey olmasın. Ahmet gitti ama işte bir sürü çocuk var. Sürekli tehdit geliyor ama biz korkmuyoruz mücadeleye devam" diye konuştu.

"Oğlumun kalbi iki gün çalıştı"

Araca açılan ateş sonucu oğlunu kaybeden baba Tanju Mutluay ise, "Benim oğlum hem çalışıp hem fotoğrafçılık yapıyordu, işi bittikten sonra çalışma arkadaşlarıyla halı saha maçına giderken arka tarafta bir araç gelerek benim oğlumun olduğu araca, başka araç ve kişilere kasten ateş ediyorlar. Araç içerisindekiler maskeli, benim oğlumun olduğu arabaya bir tane kurşun geliyor o da oğlumun kafasına isabet ediyor. Olay yerinde bilinci kapanıyor. Doktor bana böyle bir vakanın iyileştiğini ben görmedim dediğinde ben bittim. Oğlumun kalbi iki gün çalıştı. Allah kimseye yaşatmasın. Benim şu anki mücadelem şu, başka analar babalar aynı acıyı yaşamasın diye mücadele ediyorum. Cezalar arttırılsın öyle bir arttılsın ki o insanlar suç aletini bile taşıyamasınlar. Oğlumu katledenler büyük ihtimalle çete, inşallah yüz yıl ceza alırlar. Bu kişilerden üçü yakalandı biri firar durumda firari içinde kırmızı bülten çıkartıldı sağolsun savcı bey iyi bir çalışma yaptı. Hepsi inşallah kasten adam öldürmeyle yargılanacak. Dosya yeni tamamlandı. Eylül, ekim gibi mahkeme başlayacak. Bizim burada olmamızın sebebi cezalar arttırılsın, başka analar babalar ağlamasın diye buradayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Özgürlük Meydanı, istanbul, Politika, Cinayet, Kadıköy, 3-sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acılı Anne Adalet İçin Eylemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Emlakçılardan ’telefonda ilan’ oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor Emlakçılardan 'telefonda ilan' oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor
Kızı açıkladı Ünlü oyuncudan kahreden haber Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber
Güreş Müsabakasında ilginç olay: Rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti Güreş Müsabakasında ilginç olay: Rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü
Yakın korumalarına bile emanet etmiyor İşte İbrahim Kalın’ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı Yakın korumalarına bile emanet etmiyor! İşte İbrahim Kalın'ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ahmed Şara’ya peş peşe suikast girişimi “Ölümden Türkler kurtardı“ Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"

09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
15:43
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
15:38
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
15:02
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
14:43
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 09:26:29. #7.11#
SON DAKİKA: Acılı Anne Adalet İçin Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.