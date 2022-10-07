Adalet Bakanı Bozdağ, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu: (1)

07.10.2022 11:44
Adalet Bakanı Bozdağ, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

Bozdağ, İzmir'de bir otelde düzenlenen "Yargı Teşkilatı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yeni dönemde önemli çalışmaları Türkiye'nin gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi.

Cezasızlık algısına yol açan ceza muhakemesi uygulamalarını ve infazla ilgili konuları yeniden ele aldıklarını bildiren Bakan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkarmak ve denetimli serbestliği güçlendirmek için adımlar atılacağını, bu konularda çalışma yapılması talimatı verdiğini belirtti.

Uzlaştırma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müesseseleri gibi konular başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu'nun 17 yıllık uygulaması ve aksayan yönlerin masaya yatırılarak cesur adımlar atılacağını dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"'Burayı biz yaptık değiştirirsek şöyle olur' yok. Yanlışsa değiştireceğiz, doğru gitmiyorsa neşter atarız. Netice alamadıysak netice alacak düzene geçeriz. Hukuk müesseselerini getirirken bizim temel amacımız, toplumumuzun adaletten olan beklentisine daha sağlıklı cevap vermek. Eğer bunlarda sağlıklı bir cevap verme imkanı arzu ettiğimiz düzeyde gerçekleşmiyorsa o zaman durup bakmayacağız. Belki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını sistemimizden tamamen çıkarabiliriz. Belki kamu davasının açılmasının ertelenmesini çıkarabiliriz. Belki de başka bir şey yapabiliriz. Bütün bunların hepsini uzmanlarla sizin gibi bizzat pratiği her gün uygulayanlarla, akademisyenlerle ve Türkiye'mizin birikimiyle beraber ele alacağız. İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz. Bizde neredeyse düşük cezalarda infaz yok. Yeni düzenleme henüz netleşmedi, çalışmalarımız sürüyor. Yeni düzenlemede dünya örneklerine de bakıyoruz. Cezası az olanların belki bir kısmında tam infaz, bir kısmını da ona göre. Yani infaz sistemimizi cezasızlık algısını hem ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden dizayn etme ihtiyacı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için değişik suç tiplerinde ceza miktarlarına bakmak suretiyle bir kısmında tam infaz, bir kısmında belli bir süre infaz ama yargılama sistemini de değiştirerek, öyle uzun uzun yargılamalar değil seri ve kısa sürede bitecek bir biçimde yeni bir usulü de ortaya koyma konusunda kararlıyız."

Amacın, sistemin ıslah edilerek, daha iyi bir hale getirilmesi olduğunun altını çizen Bozdağ, infaz sisteminin sadece cezaları infaz eden bir sistem olmasından çıkarılıp infazın yanında ıslah eden, rehabilite eden, topluma kazandıran yeni bir sisteme dönüştürülmesinde kararlı olduklarını ifade etti.

Bozdağ, bu konuda, hazırlıkların tamamlandığında seçimden önce, bu mümkün olmadığında ise seçimden sonra adımlar atılacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bazıları 'biz getirdik, şöyle, böyle' diyenler var. Yanlışsa, biz getirdiysek düzelteceğiz. İşte hocalar, akademisyenler, kim ne derse desin. Ben yargıya bakacağım. Yanlış mı yanlış, değiştireceğiz. Sonuçlara bakacağız, bizim milletimizin beklediği sonuçları mı değil mi, değiştireceğiz. Onlar da makale yazsınlar. Biz de işimizi yapacağız." diye konuştu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Türkiye, Yargı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Bozdağ, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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