Adalet Bakanı Tunç, seçim yasaklarına dikkat çekti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç, seçim yasaklarına dikkat çekti

Bakan Tunç'un mikrofon pilinin bitmesi nedeniyle yaptığı seçim yasakları esprisi güldürdü

30.03.2024 20:46  Güncelleme: 20:52
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Adalet Bakanı Tunç, seçim yasaklarına dikkat çekti

Bakan Tunç'un mikrofon pilinin bitmesi nedeniyle yaptığı seçim yasakları esprisi güldürdü

BARTIN - Bartın ve Amasra'da sevgi yürüyüşüne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kendisine hediye edilen kemençeyi çaldı. Bakan Tunç, konuşması esnada mikrofonun pili bitince yaptığı, "Mikrofon bitti, seçim yasakları mı başladı" esprisi alandakileri güldürdü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Bartın'ın tarihi, turistik kenti Amasra ilçesinde gerçekleştirilen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti ve MHP'li yönetici ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, esnaf ve ilçe halkına karanfil dağıttı. Yürüyüş esnasında ise bir vatandaş tarafından Bakan Tunç'a adının yazılı olduğu bir kemençe hediye edildi. Bir süre kemençeyi inceleyen Tunç, mini bir kemençe konseri vermek istedi. İlk kez kemençe kullanan Tunç, büyük bir gayret ile kemençe çalmaya çalıştı. Yürüyüşe katılanlar ise alkışlayarak Bakan Tunç'a destek verdi.

Milletvekili Aldatmaz ise, "Beraber yürüdük biz yollarda" diyerek kemençe çalmaya çalışan Bakan Tunç'a destek oldu. Amasra'nın tarihi kale bölgesine de çıkan Bakan Tunç ve beraberindekiler burada ise ilçenin eşsiz güzelliklerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Tunç, "Amasra'yı ne kadar sevdiğinizi bu birlik ve beraberliğinizden anlıyoruz. Biz Amasra'yı çok seviyoruz. Amasra Fatih Sultan Mehmet'in emaneti" dedi.

Başarılı bir seçim dönemi geçmesi temennisinde bulunan Bakan Tunç, 2Seçimler demokrasi şöleni. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi yine yarın da inşallah ülkemiz çok başarılı bir seçimi gerçekleştirecektir' ifadelerini kullandı.

Seçim yasakları uyarısı

Bakan Tunç, Amasralılara saat 18.00'den sonra seçim propaganda yasaklarının başladığını hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Birazdan biz Bartın'a sevgi yürüyüşüne katılmaya gideceğiz. Sizler saat 18.00'e kadar propaganda yapabilirsiniz. Propaganda serbestisi var. Saat 18.00'e kadar eşinizi, dostunuzu ziyaret edebilirsiniz. Saat 18.00'den sonra da telefon görüşmesi yasak değil. Telefonlarınızla, bütün komşularınızı arayabilirsiniz. Adalet Bakanımız, Amasralı komşumuzun size selamı var, bu kez böyle yapmamız gerekiyor. Bu kez Amasramıza altın çağ yaşatmamız gerekiyor diyeceğiz. ve Amasralı da pişman olmayacak."

Milletvekili katılımcıları coşturdu

Ardından Bartın'a geçen Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na destek için düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Bakan Tunç, Başkan Fırıncıoğlu ile birlikte vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıttı.

Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, "Ben hayal görmedim. 1 yıldır bu gücü arkamda hissettim. Bir senelik başarılı dönemimden sonra belediye başkanı olsam ne olurdu, olmasam ne olurdu. Ama Bartın kararını verdi. Büyüklerim de aday gösterdi. Bana da bir tek çalışmak düşer" dedi.

Seçim yasakları esprisi güldürdü

Bakan Tunç, konuşması esnasında mikrofon pili bitince seçim yasakları ile ilgili espri yaptı. Tunç'un "Mikrofon bitti, seçim yasakları mı başladı" esprisi alandakileri güldürdü.

Bakan Tunç, Bartın'da tam anlamda ittifakı sağladıklarını belirterek, "Bartın'ımızda Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye örnek bir birlikteliği gerçekleştirdik. Gerçek belediyecilik, proje üretir. Ürettiği projeleri milletvekiline ve bakana ulaştırır ve gerçekleşmesi için çalışır. Bu avantaj, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nda var. Milletvekili, bakanı, Cumhurbaşkanı var. Genel Başkanlarımız var. Olmayan ne var. Milletvekili, bakanı, Cumhurbaşkanı, üçü bir arada olsun, Bartın güçlü olsun inşallah. Bartın'ımızda tam ittifak sağladık, tam. Bu birlikteliği seçimden sonra inşallah, eser ve hizmet siyasetine dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu

Herkesi oy kullanmaya davet eden Tunç, sandık esprisi de yaptı. Tunç, konuşmasında, "Sandıklar patlasın dediler ama bir dahaki seçimde yeniden kullanırız. Sonuna kadar, tam dolduralım. İnşallah akşam da erken saatte, Türkiye'nin seçim sonuçları belli olan ilk ili Bartın olsun, Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu olsun" diye konuştu.

Bakan Tunç ve beraberindekiler, bir süre daha karanfil dağıtarak alandan ayrıldı

Kaynak: İHA

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