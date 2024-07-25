Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Cumhurbaşkanı Netenyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Cumhurbaşkanı Netenyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Cumhurbaşkanı Netenyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresinde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netenyahu'nun soykırıma devam ettiğini ve uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olunamayacağını belirtti. Ayrıca Tunç, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

25.07.2024 02:15
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Cumhurbaşkanı Netenyahu'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısınca soykırım suçu işlediği gerekçesi ile yakalama kararı talep edilen, 7 Ekim'den bu yana çocuk demeden kadın demeden genç yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden, Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sağlanmak istenen barış çabalarına zarar verdiğini belirten Tunç, "Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum. İnsanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve İsrailli yöneticilere sahip çıkılması onların uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olamayacaktır. Türkiye olarak yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Cumhurbaşkanı Netenyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Cumhurbaşkanı Netenyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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