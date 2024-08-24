Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin Türkiye tanıtımına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin Türkiye tanıtımına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin Türkiye tanıtım programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail aleyhinde bir ceza davası açmadığını ve İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını belirtti. Ayrıca, Filistin'deki katliamın devam ettiğini ve dünya kamuoyunun bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.

24.08.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselinin Türkiye tanıtımına katıldı. Bakan Tunç, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde bir ceza davası maalesef açılamadı. Uluslararası ceza mahkemesi başsavcısının yakalama talep ettiği bir sanık, soykırım suçlusu Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanabildi" dedi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımı programı gerçekleştirildi. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Programda konuşan Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail aleyhinde bir ceza davası açılmadığını belirtti.

" Filistin'de 7 Ekim'den bu yana bir insanlık dramı yaşanıyor"

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamdan bahseden Bakanı Tunç, "Maalesef Filistin'de 7 Ekim'den bu yana bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlık suçu işleniyor. Soykırım suçu işleniyor. Aslında 7 Ekim'den bu yana demek de az. 1 asırdan bu yana Filistin'de bir zulüm yaşanıyor. Bu süreç içerisinde gerek Kudüs'ün bozulmaması, uluslararası hukuka uyulması, birleşmiş milletler organlarının almış olduğu kararlar ortada ama bu kararların bir tanesine bile uymayan bir devlet söz konusu. Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası kuruluşların kararlarına uymayan bir İsrail var karşımızda. 7 Ekim'den bu yana da bir soykırım işliyor. 40 binden fazla insan, Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Dünyanın gözü önünde kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Birleşmiş milletler soykırım sözleşmesinin bütün unsurları madde madde tüm unsurlarıyla ihlal edilmiş durumda. Dünyanın gözü önünde bu katliam gerçekleştirilmeye devam ediyor. İnsanlık vicdanı sokaklara taştı. Avrupa'nın, Amerika'nın üniversitelerinin kampüslerinde gösteriler, Filistin'e destek mitingleri yapılıyor. İsrailli saldırganların, işgalcilerin lanetlendiği gösterileri görüyoruz. Maalesef uluslararası sistemi temsil eden, uluslararası hukuku temsil eden kuruluşların nasıl etkisiz kaldığını da üzülerek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı yakalama kararı talep etti ama bu kararla ilgili mahkeme bir karar vermedi"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail aleyhinde bir ceza davası açmadığını ifade eden Bakan Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde bir ceza davası maalesef açılamadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı tutuklama talebiyle yakalama kararı talep etti ama bu kararla ilgili maalesef ceza mahkemesinin ilgili dairesi bir karar vermedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının yakalama talep ettiği bir sanık, soykırım suçlusu Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanabildi. İşte o soykırım suçlusunu, insanlık suçlusunu, kadın, çocuk katilini ayakta alkışlayanlar insanlık tarihine bir kara leke olarak geçmiş durumda. Bu suça ortak olduklarını açıkça ilan ediyorlar. 7 Ekim'den bu yana da ABD'nin silah göndererek, gemilerini göndererek o çocuk katliamına nasıl destek verdiğini hep birlikte görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Filistin, istanbul, Türkiye, İsrail, Dünya, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin Türkiye tanıtımına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:17:26. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin Türkiye tanıtımına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement