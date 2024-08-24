Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin Türkiye tanıtımına katıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselinin Türkiye tanıtımına katıldı. Bakan Tunç, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde bir ceza davası maalesef açılamadı. Uluslararası ceza mahkemesi başsavcısının yakalama talep ettiği bir sanık, soykırım suçlusu Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanabildi" dedi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımı programı gerçekleştirildi. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Programda konuşan Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail aleyhinde bir ceza davası açılmadığını belirtti.

" Filistin'de 7 Ekim'den bu yana bir insanlık dramı yaşanıyor"

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamdan bahseden Bakanı Tunç, "Maalesef Filistin'de 7 Ekim'den bu yana bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlık suçu işleniyor. Soykırım suçu işleniyor. Aslında 7 Ekim'den bu yana demek de az. 1 asırdan bu yana Filistin'de bir zulüm yaşanıyor. Bu süreç içerisinde gerek Kudüs'ün bozulmaması, uluslararası hukuka uyulması, birleşmiş milletler organlarının almış olduğu kararlar ortada ama bu kararların bir tanesine bile uymayan bir devlet söz konusu. Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası kuruluşların kararlarına uymayan bir İsrail var karşımızda. 7 Ekim'den bu yana da bir soykırım işliyor. 40 binden fazla insan, Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Dünyanın gözü önünde kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Birleşmiş milletler soykırım sözleşmesinin bütün unsurları madde madde tüm unsurlarıyla ihlal edilmiş durumda. Dünyanın gözü önünde bu katliam gerçekleştirilmeye devam ediyor. İnsanlık vicdanı sokaklara taştı. Avrupa'nın, Amerika'nın üniversitelerinin kampüslerinde gösteriler, Filistin'e destek mitingleri yapılıyor. İsrailli saldırganların, işgalcilerin lanetlendiği gösterileri görüyoruz. Maalesef uluslararası sistemi temsil eden, uluslararası hukuku temsil eden kuruluşların nasıl etkisiz kaldığını da üzülerek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı yakalama kararı talep etti ama bu kararla ilgili mahkeme bir karar vermedi"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail aleyhinde bir ceza davası açmadığını ifade eden Bakan Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde bir ceza davası maalesef açılamadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı tutuklama talebiyle yakalama kararı talep etti ama bu kararla ilgili maalesef ceza mahkemesinin ilgili dairesi bir karar vermedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının yakalama talep ettiği bir sanık, soykırım suçlusu Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanabildi. İşte o soykırım suçlusunu, insanlık suçlusunu, kadın, çocuk katilini ayakta alkışlayanlar insanlık tarihine bir kara leke olarak geçmiş durumda. Bu suça ortak olduklarını açıkça ilan ediyorlar. 7 Ekim'den bu yana da ABD'nin silah göndererek, gemilerini göndererek o çocuk katliamına nasıl destek verdiğini hep birlikte görüyoruz" dedi. - İSTANBUL