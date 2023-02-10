Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak - Son Dakika
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Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak

10.02.2023 12:53
Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılamayan kişilerin defninden önce teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kaydedilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılamayan kişilerin defninden önce teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kaydedilecek.

Adalet Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki başsavcılıklara, "Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı işlemleri" başlıklı yazı gönderildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda, deprem bölgesindeki yıkımın büyüklüğü ve iklim koşullarına dikkat çekildi, depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinin biran önce yapılması gerektiği vurgulandı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre defin ruhsatının tabip bulunmayan yerlerde sağlık memurlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde de köy muhtarları tarafından verilebileceği ifade edilen yazıda, köylerde muhtarların, muhtar bulunmuyor ya da muhtara ulaşılamıyorsa mülki idare amirinin görevlendirileceği memurlarca, deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlik ve durumlarının tespit edilerek defin ruhsatı hazırlanacağı ve defin işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.

Yazıda, il ve ilçe merkezlerinde vefat eden kişinin ölü muayene işlemini bir hekimin hızlı şekilde yapmasının sağlanacağı, ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından "görüldü" yapılacak ve defin ruhsatı düzenleneceği kaydedildi.

Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilmesi, parmak izi ve DNA örneği alınması, cenazenin kayıt altına alınarak defin ruhsatı düzenlenmesi istenen yazıda, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlığın da kayıt altına alınacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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