Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Enerji Projesi - Son Dakika
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Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Enerji Projesi

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi\'nden Sürdürülebilir Enerji Projesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla güneş enerji panelleri yerleştiriyor. 2024 yılında 1065 kWp gücünde güneş enerji sistemi uygulamaları hayata geçirilecek.

15.11.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Sürdürülebilir, Enerji Verimli ve Çevre Dostu Kampüs Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar kapsamında, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi 2. Etap ile Yabancı Diller Yüksekokulu Binalarına enerji panelleri yerleştirildi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine, enerji duyarlı yapılar olarak tasarlanan binaların çatılarına; 2024 yılında yapılan ihale kapsamında 1065 kWp gücünde güneş enerji sistemi uygulaması yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk etapta Mühendislik A,B,D bloklar ve YADYO binasının çatı uygulamaları daha sonra da Kütüphane Binası ve Havacılık ve Uzay Fakültesi Bina çatılarına uygulamaları yapılıp ihale kapsamındaki kısım tamamlanacak.

Dünya Bankası finansmanlı "Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi" Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeye 2023 yılında dahil olan ATÜ, bu kapsamda da 2025 yılında rektörlük otoparkı üzerine yaklaşık 1 MWp gücünde güneş enerji sistemi uygulaması yapılacak. Böylelikle toplamda 2065 kWp'lik enerji üretim kapasitesi ile tüketimin tamamını kendi ürettikleri elektrikten karşılanacak.

Bütün çatılar enerji panelleriyle donatılacak

Yapılan çalışmayla Üniversitenin enerji verimliliğini artırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitedeki bütün çatıların enerji panelleriyle donatılacağını söyledi. Rektör Sözen, "Bu proje, yalınızca enerji ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmamıza imkan tanıyacak" dedi. Sözen, böyle projeler öğrencilerimize ve tüm üniversite camiamıza yenilikçi düşünme, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında önemli dersler sunuyor. Üniversitemiz bu projeyle, sadece akademik alanda değil, çevresel sorumluluk konusunda da lider konumda olacak" şeklinde konuştu.

Güneş enerjisi santralinin kurulumu ile üniversite, hem enerji maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak hem de yenilenebilir enerji kullanımını artırarak çevre dostu bir model oluşturacak. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Enerji Projesi - Son Dakika

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