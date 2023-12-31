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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsal ilçelerde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsal ilçelerde vatandaşlarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kırıklı, Bekirli, Eğlence, Çatalan, Hacımusalı, Tümenli, Beydemir ve Çukur köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve yapılan hizmetleri anlattı. Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin zor şartlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve bundan sonra daha büyük işler yapacaklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsal ilçelerde vatandaşlarla buluştu
31.12.2023 - 13:09,
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsal ilçelerin köylerinde hemşerileriyle buluşmaya, sorunları birinci ağızdan dinleyip, ihtiyaçları öğrenmeye ve hasbihal etmeye 2023'ün son günlerinde de devam etti.

Karaisalı ilçesinin Kırıklı, Bekirli, Eğlence, Çatalan, Hacımusalı, Tümenli (Kahyalar), Beydemir ve Çukur köylerinde son derece sıcak şekilde karşılanan ve misafir edilen Başkan Zeydan Karalar, sorunları dinledi, sohbet etti, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı. Gittiği her noktada vatandaşla bir araya gelen, sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, yol, su ve altyapı sorunlarıyla ilgili verilen hizmetleri anlattı, yeni projeler konusunda bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni çok zor şartlarda devraldıklarını, pandemi ve deprem gibi iki büyük felakete rağmen önemli hizmetleri halkla buluşturabilen bir yapı oluşturduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, "3 alt geçit, 5 yeni bulvar yaptık, 197 bulvar ve caddeyi yeniledik, merkezde asfalt sorunu kalmadı, aldığımız iş makinesi sayısı 310 oldu, belediyenin araç kirasına ve enerjiye verdiği parayı, yeni araç alımları ve enerji yatırımlarıyla azalttık, 111 de otobüs aldık ve tüm bunların tamamını borçlanmadan gerçekleştirdik. Belediyemizi ekonomik olarak çok güçlü hale getirdik. Bundan sonra önümüz açık. Çok daha büyük işler yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Yedigöze'den Adana'nın 4 ilçesine ve köylerine su getirme projesinin temelinin atıldığını da hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Allah güç verdiği sürece sizlere hizmet edeceğiz ve bunu yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Halkımızla buluşurken ilgili bürokratlarımızla geliyoruz. Hizmet için aranızdayız."

Köy sakinlerinin dinlendiği, dile getirilen sorunların ilgili bürokratlarca anında not alındığı ziyaretlerde Başkan Zeydan Karalar, vatandaşları ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

Başkan Zeydan Karalar konuşmalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözüyle tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsal ilçelerde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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