Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin çeşitli noktalarında halkla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin çeşitli noktalarında halkla bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Karalar, son üç günde Kozan, Feke, Karataş ve merkez ilçelerin çeşitli mahallelerinde halkla buluştu, seçim bürolarının açılışını yaptı, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Mehmet Ali Kızıloluk'un CHP Belediye Başkan Adayı olduğu Feke'de seçim ofisinin açılışına katılan Karalar, bütün ilçelerde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı memnuniyet hissedildiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Feke'ye yol, asfalt, altyapı, su hizmeti sağladıklarını belirten Karalar, asbestli su borularının da değiştirildiğini, yeni su isale hatları döşendiğini açıkladı.
'SİYASİ AYRIM YOK' VURGUSU
Feke'de üreticiye güneş paneli, yem dağıtıldığına değinen, arı üreticilerine yeni desteklerin yapılacağını bildiren Karalar, gerek altyapı hizmetlerinde gerek sosyal belediyeciliğe yönelik hizmetlerde siyasi parti ayrımı yapılmadığını, kimin kime ne kadar oy verdiğine kesinlikle bakmadıklarını kaydetti.
Halk Kart uygulamasının sayısını yakın süre içinde 10 bine çıkaracaklarını, günde 10 bin yemek kapasiteli bir aşevinin açılışını da gerçekleştirdiklerini anlatan Karalar, böylece önemli sayıda insanın yatağa aç gitmesini önlediklerini bildirdi. Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bütün zorluklara rağmen çok önemli işler yaptık. Bizim bu denli başarılı olabileceğimizi hiç tahmin etmiyorlardı. Oysa bizim yönetim biçimimiz bu kadar işi yapmamızı sağladı. Belediyenin borcu gelirinin 4 katıydı, şimdi gelir borcun 4 katı. 16 kat iyileştirme var. Tarihte görülmemiş bir iyileştirme yaşandı. Bu size daha fazla hizmet olarak dönecek. İş makineleri, otobüsler aldık, 3 alt geçit, 5 yeni bulvar yaptık. Bundan sonra Adana'ya kimse büyük köy diyemeyecek. Medyada son yıllarda Adana hep güzellikleriyle gündeme geliyor. Adana artık bir marka. İnsanlarımız 'Yaparsa Zeydan yapar' diyor, bize güveniyor. Biz de yapıyoruz ve yapacağız."
Yeni dönemde çok daha iyi hizmetleri halkla buluşturacaklarını belirten Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Halkımıza hizmeti artırarak sürdüreceğiz. Feke'mize, diğer ilçelerimize, Adana'mıza, ülkemize ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.
Konuşmaların ardından Feke'de seçim bürosunun açılışı yapıldı.
Karataş'ta ise farklı siyasi partilere mensup olmalarına rağmen yüzlerce kişinin kendisine destek açıkladıkları toplantıya katılan Karalar, Tellidere Mahallesi'nde halkla buluştu, daha çağdaş ve sorunları azalmış Adana için neler yapacaklarını anlattı.
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