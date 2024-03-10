Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Akademisi ve Kent Meydanı 5. Etap Açılışını Yaptı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların mesleki eğitim ve psiko-sosyal destek alacağı Kadın Akademisi'nin açılışını yaptı. Eş zamanlı olarak Kent Meydanı'nda içerisinde ofisler ve dükkanların yer alacağı 5. Etap binasının temeli atıldı. Açılış ve temel atma programının coşkusu, Kolpa grubunun şarkılarıyla zirveye ulaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri kente kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadın Akademisi'nin açılışını yaptı.

Başkan Karalar eşi Nuray Karalar, siyasiler, bürokratlar ve konukların katıldığı programda hemşehrilerine hitap eden Karalar, şunları söyledi:

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ ADANA"

"İşimiz gücümüz Adana. 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlar mevcut haklarını almak için çok direndiler, çok bedel ödediler. Biz kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ufkundaki kadın erkek eşitliğini sağlayınca değin kadınlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatındaki oranı yüzde 50'nin üzerinde olmalı ve ne yazık ki bugün istenilen noktada değiliz. Siyasette, ekonomik alanda, karar alma mekanizmalarında, sosyal hayatta kadınlarımız çok daha fazla yer almalı ki ülkemiz daha çağdaş, zengin ve gelişmiş bir hale gelsin. Son dönemde bu konularda geriye gidiş var. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri arttı."

Karalar, Adana'nın bir festivaller ve karnavallar şehri olarak tanınmaya başladığını, kentin değerlendirilmeyen potansiyelini harekete geçirdiklerini kaydederek, "Adana bir sanayi ve tarım kenti ama turizm kenti olmayı da hak ediyor. Kentimizin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtıyoruz. Biz tanıttıkça da ilgi artıyor. Turist sayımız her yıl artıyor ve böylece işletme sayımız da çoğalıyor, istihdam olanakları gelişiyor" dedi.

Karalar, yeni dönemde öğrencilere destek vereceklerini, ekonomi iyileştikçe oluşan artı değeri öğrencilerle, zor durumdaki emeklilere paylaşacaklarını aktardı. Karalar, pandemiye, depreme ve ağır borç yüküne rağmen çokça çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik durum iyileştikçe neler yapabileceğini herkesin göreceğini söyledi. Karalar, gelecek dönemde 8 alt geçit daha yapacaklarını, hafif raylı sistemin üniversiteye kadar uzatılacağını, tramvay ve nostaljik tramvayın yapılacağını, iki büyük spor akademisinin kente kazandırılacağını, yaşlı yaşam merkezi yapılacağını, kültür merkezi ve otogar inşa edileceğini bildirdi. Karalar, açılışı yapılan Kadın Akademisi'nin diğer tesislerin her siyasi görüşten hemşehrisine açık olduğunun da altını çizdi.

Konuşmaların ardından Kadın Akademisi'nin açılışı yapıldı, Kent Meydanı 5. Etap'ın temeli atıldı, ardından Kolpa grubu konser verdi.