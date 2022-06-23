Adana Büyükşehir, Karataş'ın En Büyük Sorununu Çözüme Kavuşturuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (ASKİ) yapımı tamamlanan Karataş İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde bakteri üretimine başlandı. 10 gün sürecek bakteri üretiminin ardından tesiste arıtma işlemi de başlayacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Başkan Karalar, "Arkadaşlar, Güney Arıtma'dan bakteri taşıdılar. Yaklaşık 10 gün bakteri üreteceğiz burada. Ondan sonra arıtmaya başlayacağız. Arıtmadan sonra ortaya çıkacak su, tarımda, bahçe sulamada kullanılacak şekilde tertemiz hale gelecek" dedi.

İLÇEDE TURİZMİN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKIYOR

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Karataş ilçesinin istenilen turizm pontansiyeline ulaşmasının önündeki engellerden en önemlisi ortadan kaldırılmış olacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle deniz ve çevre kirliliğine neden olan sorunlar büyük oranda azalacak.

ATIK SU ZİRAİ SULAMADA KULLANILACAK KALİTEDE

Kanalizasyon hatları ve kolektör ile toplanan atık su, çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılarak, denize, toprağa ve atmosfere zararsız hale getirilecek. Atık su, arıtılmış bir şekilde alıcı ortama deşarj edilecek. Bu sayede doğayı kirleten atık suların denize karışması engellenecek. Ayrıca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin çıkış suyu zirai sulamada da kullanılabilecek.

KOKU SORUNU OLMAYACAK

Koku giderim ünitesi sayesinde uzun yıllardır su kirliliğinin yanı sıra koku problemiyle de mücadele etmek zorunda kalan Karataşlılar, kötü kokudan da kurtulacak.