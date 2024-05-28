Adana\'da 2 milyon 270 bin kişinin yaşadığı belirlendi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2 milyon 270 bin 298 kişinin yaşadığı Adana'da nüfusun 332 bin 835'nin genç olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Gençlik 2023" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre 2 milyon 270 bin 298 kişinin yaşadığı Adana'da genç nüfus sayısı 332 bin 835 oldu. Öte yandan sayısı 332 bin 835 olan 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun 171 bin 733'ü erkek olurken 161 bin 102'si ise kadın nüfustan oluştu. Aynı zamanda Adana'da genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı ise yüzde 14,7 olarak kayıtlara geçti. - ADANA