Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Adana'da saat 20.07'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Adana'da 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?