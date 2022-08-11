Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum - Son Dakika
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Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum

11.08.2022 14:03

Adana'da bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşlarındaki çocuklarını daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına, "Sizi 10 gün sonra alacağım" sözleriyle bırakarak kaçtı. Vicdansız anneden haber gelmezken, baba Sabahattin Darende de çocuklarını istemediğini söyledi.

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.

Annesinin terk ettiği çocuklara bir darbe de babadan: Onları istemiyorum

"10 GÜN SONRA SİZİ ALACAĞIM"

Anne Nurcan, sabah saatlerinde 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise "Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum" diyerek ortadan kayboldu.

Annesinin terk ettiği çocuklara bir darbe de babadan: Onları istemiyorum

KİMSEYE ULAŞAMAYINCA POLİSİ ARADI

Ayrıca Nurcan Kaymaz, iş yeri sahibi Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi. Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı. Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Annesinin terk ettiği çocuklara bir darbe de babadan: Onları istemiyorum

BABA ÇOCUKLARI İSTEMEDİ

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler burada baba Sabahattin Darende'ye ulaştı ve Darende çocukları almak istemediğini beyan etti. Bunun üzerine çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolündeki bir yurda yerleştirildi. Anne Nurcan Kaymaz'a ise halen ulaşılamadı.

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Adana'da bir kadın 3 evladını kebapçıya terk etti! Ortada kalan 3 çocuk hüngür hüngür ağladı Adana'da bir kadın 3 evladını kebapçıya terk etti! Ortada kalan 3 çocuk hüngür hüngür ağladı Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi
Kaynak: İHA

Kıbrıs, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum - Son Dakika
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