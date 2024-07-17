Adana'da Cankurtaran Mahalleli: 'Sizin Canınız Bu Kadar Ucuz Değil' - Son Dakika
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Adana'da Cankurtaran Mahalleli: 'Sizin Canınız Bu Kadar Ucuz Değil'

Adana'da sıcak havadan etkilenen çocuklar, sulama kanallarında serinlemeye devam ederken bir mahalleli, çocukları kanaldan çıkartarak tehlikeli duruma dikkat çekti. Mahalleli, havuz talep ederek çocukların boğulma riskini önlemek istediklerini belirtti.

17.07.2024 10:08
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Adana'da çocukların sulama kanalında tehlikeli serinliğine karşı tek başına cankurtaranlık yapan bir mahalleli, "Sizin canınız bu kadar ucuz değil" diyerek çocukları kanaldan çıkarttı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede hava sıcaklığı 38.4 derece ölçüldü. Ancak park ve bahçelerdeki termometreler 45 dereceyi aştı. Nem ile de sıcak hava birleşince hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı.

Ölümüne serinlik sürüyor

Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise merkez Yüreğir ilçesinde her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği sulama kanallarında ölümüne serinlemeye devam ediyor.

Karpuz kestiler

Kanala girmeden önce karpuzu suya bırakıp soğutan çocuklar, bir süre yüzdükten sonra soğuyan karpuzu da kesip kanalda yedi.

"Sizin canınız bu kadar ucuz değil" tepkisi

Çocuklar kanalda yüzmeye devam ederken mahalleli Abdülkerim Yüksel, "Sizin canınız bu kadar ucuz değil. Kanaldan çıkın" diyerek çocukları kanaldan çıkarttı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüksel, "Biz buraya havuz talep ediyoruz. Burada her sene onlarca kişi boğulup hayatını kaybediyor. Eğer havuz olursa çocuklar burada yüzmez. Bu çocukların boğulmasını istemiyoruz" dedi.

"Allah verir bir can, Allah alır bir can"

Enes Demir isimli çocuk, boğulmaktan korkmadığını söyleyerek, "Ölüm Allah'ın emri. Allah verir bir can, Allah alır bir can. Bizim burada çok arkadaşımız boğuldu. Allah rahmet eylesin. Bizler havuz istiyoruz. Sıcakta dayanamıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Cankurtaran Mahalleli: 'Sizin Canınız Bu Kadar Ucuz Değil' - Son Dakika

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