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Adana'da Çocuk Yaşta Zorla Evliliklere Karşı Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Çocuk Yaşta Zorla Evliliklere Karşı Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuk yaşta aile zoruyla yaptırılan evliliklere ilişkin farkındalık ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Adana\'da Çocuk Yaşta Zorla Evliliklere Karşı Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi
16.01.2024 - 11:22,
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Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuk yaşta aile zoruyla yaptırılan evliliklere ilişkin farkındalık ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Hem suç hem de bir insan hakkı ihlali olan çocuk yaşta yaptırılan zorla evlilikler ile ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile "Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler ve Kadın Sağlığı" eğitimi düzenlendi.

19 Mayıs Mahallesi'nde açılan Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınlara yönelik verilen eğitim, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) ile Kadın Koalisyonu arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Türkiye Mozaik Vakfı ve Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) tarafından da desteklendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Birimi personeli tarafından Çocuk ve Evlilik Nedir?, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik Nedir?, Türk Ceza Kanununda Erken Yaşta Evlilik, Dünyada ve Türkiye'de Erken Yaşta Evlilikler, Erken Yaşta Evliliğin Sebepleri ve Çözüm Önerileri Nelerdir? başlıkları ele alındı.

Eğitimde, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli tarafından kadın sağlığına ve cinsel sağlığa ilişkin detaylı bilgilendirme de yapıldı.

Eğitimlerde, çocuk yaşta evliliklerin ve ergen gebeliklerin; başta anne ve bebek ölümleri olmak üzere, düşük, erken doğum, zor doğum, gebelik döneminde bebekte büyüme geriliği, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, doğum sonrası sorunlar gibi pek çok sağlık sorununa neden olduğu üzerinde duruldu.

Eğitimde ayrıca Adana Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) yöneticilerince, 19 Mayıs Mahallesi Adana Kadın Yaşam Merkez'inde meslek elemanları tarafından verilen hizmet ve çalışmalar anlatıldı.

Son olarak kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme ve kadın sağlığı broşürleri dağıtıldı. Eğitim, soru-cevap etkinliği ile sonlandırıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Adana'da Çocuk Yaşta Zorla Evliliklere Karşı Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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