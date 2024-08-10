Adana'da Dolmuşta Kaybolan Kulaklık Olayı - Son Dakika
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Adana'da Dolmuşta Kaybolan Kulaklık Olayı

Adana\'da Dolmuşta Kaybolan Kulaklık Olayı

Adana'da bir dolmuşta yolcu konumunda bulunan bir şahıs, dolmuş şoförünün çocuğunun araçta düşürdüğü kulaklığı alarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

10.08.2024 10:37
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Adana'da dolmuşta yolcu konumunda bulunan bir şahıs, dolmuş şoförünün çocuğunun araçta düşürdüğü kulaklığını alarak kayıplara karıştı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün Adana'da bir dolmuşta meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan baba İbrahim Yılmaz, iddiaya göre 6 yaşındaki oğlu Eymen'e karne hediyesi olarak yaklaşık 8 bin TL değerinde olan kablosuz kulaklık aldı. Zaman zaman işe oğlunu da beraberinde götüren Yılmaz, dün de işe oğluyla birlikte gitti. Akşam eve geldiğinde küçük Eymen'in kulaklığını dolmuşta düşürdüğünü söylemesi üzerine aracına giderek Eymen'in oturduğu koltukların etrafını inceleyen Yılmaz, kulaklıkları bulamadı. Eymen'in dolmuşta düşürdüğü kulaklığa bulamayan Yılmaz, güvenlik kameralarına baktı. Güvenlik kamerası görüntülerini dikkatle inceleyen Yılmaz, oğlunun düşürdüğü kulaklığının gün içerisinde araçta yolcu konumunda bulunan başka bir şahıs tarafından bulunarak alındığını gördü.

O anlar dolmuşun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, küçük Eymen ise kulaklığı ile müzik dinlediğini ve oyun oynadığını, artık bunları yapamayacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Küçük Eymen, kulaklığının bulunmasını istedi

Karne hediyesi olan kulaklığını kaybettiği için çok üzgün olduğunu anlatan Eymen Yılmaz, "Babam bana kulaklık almıştı, kaybettim. Kaybettiğim kulaklığın bulunmasını istiyorum. Müzik dinliyordum, oyun oynuyordum. Şimdi bunları yapamıyorum. Çok üzgünüm" dedi.

Maddiyatın önemli olmadığını belirten baba İbrahim Yılmaz ise, "Ben dolmuşçuluk yapıyorum Adana'da. Çocuğuma anaokulunu geçtiği için kulaklık almıştım. Dün, 'gün boyu oturuyorsun, evde canın sıkılmasın, istersen benimle gel' dedim. Benimle geldi sonra eve geldiğimizde kulaklığının olmadığını fark etti. Dolmuşta kamera kayıtlarını incelediğimde 60 yaşında bir adamın çocuğun kulaklığını cebine attığını gördüm. Yaşından başından utanmadan bana bakarak da aşağıya indi gitti. Ben bunun bulunmasını istiyorum. Eymen oyun oynuyor, film izliyor, bazen belgesel izliyor. Adam kulaklığını almış gitmiş. Çocuk şu an üzgün. Ben parasını geçtim, sadece çocuğun gönlünün hoş olmasını, bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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