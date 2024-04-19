Adana\'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı halkın sahiplenmesiyle başarıya ulaştı

(ADANA) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'yla ilgili olarak, "Bir etkinlik, kentte yapılan bir güzellik, kentin üst dinamikleriyle halkı tam sahiplenmezse onun başarıya ulaşması mümkün değil. Bütün atanmış ve seçilmişlerle birlikte halkın sahiplendiği bir etkinlik oldu karnaval" dedi.
Adana'da bu yıl 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle Çukurova Gazateciler Cemiyeti sosyal tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kültür Yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, Adana TSO Başkanı Yücel Bayram, Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt katıldı.
"ADANA'DA 12 YILDIR MUHTEŞEM BİR İŞ YAPILIYOR"
Kültür yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, "12 yıldır Adana'da muhteşem bir iş yapılıyor. Biz de bu vesile ile bir kez daha müşahede etmiş olduk. Şehre ilk keşfe geldiğimizden bugüne kadar, kimle temas ettiysek güzel bir birliktelik yaşamış olduk. 2021 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda Kültür Yolu projesi ile restore ettiğimiz mekanlarla insanlarımızı nasıl tanıştırırız diye başladık Sayın Bakanımızın bu projesi. Bugün çok şükür Türkiye'nin 7 bölge 16 şehrinde 8 ay boyunca devam ediyor. 2024 yılı ilki olan Türkiye'nin en özellikli ili olan Adana'da Portakal Çiçeği karnavalı ile start vermiş olduk" dedi.
Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt festivalin ekonomiye değer kattığını belirterek, "Bugün karnavalımız yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde bir ekonomik değere ulaşacak karnavalımız, konuştuğumuz esnaf diyor ki kazancımızla 3 aylık kiramızı ödedik diyor elde ettikleri gelirle. Katılan insanlara bakıyorsunuz Adana halkı ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar geldikleri için mutlu olduklarını söylüyorlar gelecek sene daha kalabalık geleceklerini belirtiyorlar" dedi.
"HALKIN SAHİPLENDİĞİ BİR ETKİNLİK OLDU"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şunları söyledi:
"Keşke bizim dijital bir şansımız olsa da dünyaya bir koku yayabilsek, inanın bütün dünya o olağanüstü huzur verici portakal çiçeği kokusunu tenefüs etmek için buraya gelir. Ben portakal çiçeği kadar olağanüstü kokan ve insanı rahatlatan bir koku görmedim. Bir etkinlik, kentte yapılan bir güzellik, kentin üst dinamikleriyle halkı tam sahiplenmezse onun başarıya ulaşması mümkün değil. Adana, Sayın Valimizin önderliğinde ve bütün atanmış ve seçilmişlerle birlikte halkın sahiplendiği bir etkinlik oldu karnaval" diye konuştu.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karnavalımız kültür yolu festivaliyle birlikte gerçekleştiriliyor olmasını önemsiyorum. Şu anlamda önemsiyorum; yeni bir yerel seçimden çıktık, yeni yönetimler oluştu. Türkiye'de yeni bir aşamaya geçildi. Portakal çiçeği karnavalı ve Kültür Yolu Festivalinin bakanlığımız, yerel idareler ve sivil toplumla birlikte gerçekleştiriliyor olması bundan sonra ülkemizde eş uyum içinde hizmet etmenin bir başlangıcı ve bir baş örneği olsun diyorum. Yani burada hem sivil toplum var, halkın eli var, hem yerel yönetim var, hem de merkezi idare var. Bu anlamda önemsenmesi gerek bir iş olduğunu değerlendiriyorum ve çokta başarılı yürüttük, şu ana kadar 30'un üzerinde noktada binlerce kültürel sosyal etkinlik gerçekleşti" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı halkın sahiplenmesiyle başarıya ulaştı - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kürt seçmenin tercihlerini ve AK Parti'nin durumunu değerlendirdi. Miroğlu, Kürt seçmenin, AK Parti ve DEM gibi partilere oy vererek, marjinal sokak siyasetinden kurtulup siyasetin merkezinde söz sahibi olmak istediğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarıbıyık, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Keleş ise bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğini belirtti.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler toplantıya katıldı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri ve encümen üyeleri seçildi. Ayrıca komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.
31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Pazaryeri Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıda encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralaması, Hatay da en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 2023 sonu itibarıyla 1512 oldu. Kuruma geçen yıl 371 ürün için başvuru yapıldı ve bunlardan 209'u coğrafi işaret tescili aldı.
Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı'nın güzelleştirilmesi ve değer katılması için çalışacaklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek. Buna rağmen ekonomik zorluklar yaşayan halk, pazarda alışveriş yaparak bayrama hazırlanıyor.
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Zeytinburnu'nun 5 yıllık yeni yönetiminde söz sahibi olacak belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayanlar, 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulmasını izlemek için sahillere ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin kampüsüne akın etti. Tutulma, Meksika'nın kuzeyindeki bazı şehirlerde net şekilde izlendi. Meksikalılar ve turistler, tarihi anlara tanıklık etmek için tutulmanın görüldüğü kentlere akın etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?