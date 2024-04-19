Adana\'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı halkın sahiplenmesiyle başarıya ulaştı

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(ADANA) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'yla ilgili olarak, "Bir etkinlik, kentte yapılan bir güzellik, kentin üst dinamikleriyle halkı tam sahiplenmezse onun başarıya ulaşması mümkün değil. Bütün atanmış ve seçilmişlerle birlikte halkın sahiplendiği bir etkinlik oldu karnaval" dedi.

Adana'da bu yıl 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle Çukurova Gazateciler Cemiyeti sosyal tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kültür Yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, Adana TSO Başkanı Yücel Bayram, Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt katıldı.

"ADANA'DA 12 YILDIR MUHTEŞEM BİR İŞ YAPILIYOR"

Kültür yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, "12 yıldır Adana'da muhteşem bir iş yapılıyor. Biz de bu vesile ile bir kez daha müşahede etmiş olduk. Şehre ilk keşfe geldiğimizden bugüne kadar, kimle temas ettiysek güzel bir birliktelik yaşamış olduk. 2021 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda Kültür Yolu projesi ile restore ettiğimiz mekanlarla insanlarımızı nasıl tanıştırırız diye başladık Sayın Bakanımızın bu projesi. Bugün çok şükür Türkiye'nin 7 bölge 16 şehrinde 8 ay boyunca devam ediyor. 2024 yılı ilki olan Türkiye'nin en özellikli ili olan Adana'da Portakal Çiçeği karnavalı ile start vermiş olduk" dedi.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt festivalin ekonomiye değer kattığını belirterek, "Bugün karnavalımız yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde bir ekonomik değere ulaşacak karnavalımız, konuştuğumuz esnaf diyor ki kazancımızla 3 aylık kiramızı ödedik diyor elde ettikleri gelirle. Katılan insanlara bakıyorsunuz Adana halkı ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar geldikleri için mutlu olduklarını söylüyorlar gelecek sene daha kalabalık geleceklerini belirtiyorlar" dedi.

"HALKIN SAHİPLENDİĞİ BİR ETKİNLİK OLDU"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şunları söyledi:

"Keşke bizim dijital bir şansımız olsa da dünyaya bir koku yayabilsek, inanın bütün dünya o olağanüstü huzur verici portakal çiçeği kokusunu tenefüs etmek için buraya gelir. Ben portakal çiçeği kadar olağanüstü kokan ve insanı rahatlatan bir koku görmedim. Bir etkinlik, kentte yapılan bir güzellik, kentin üst dinamikleriyle halkı tam sahiplenmezse onun başarıya ulaşması mümkün değil. Adana, Sayın Valimizin önderliğinde ve bütün atanmış ve seçilmişlerle birlikte halkın sahiplendiği bir etkinlik oldu karnaval" diye konuştu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karnavalımız kültür yolu festivaliyle birlikte gerçekleştiriliyor olmasını önemsiyorum. Şu anlamda önemsiyorum; yeni bir yerel seçimden çıktık, yeni yönetimler oluştu. Türkiye'de yeni bir aşamaya geçildi. Portakal çiçeği karnavalı ve Kültür Yolu Festivalinin bakanlığımız, yerel idareler ve sivil toplumla birlikte gerçekleştiriliyor olması bundan sonra ülkemizde eş uyum içinde hizmet etmenin bir başlangıcı ve bir baş örneği olsun diyorum. Yani burada hem sivil toplum var, halkın eli var, hem yerel yönetim var, hem de merkezi idare var. Bu anlamda önemsenmesi gerek bir iş olduğunu değerlendiriyorum ve çokta başarılı yürüttük, şu ana kadar 30'un üzerinde noktada binlerce kültürel sosyal etkinlik gerçekleşti" diye konuştu.