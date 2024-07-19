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Adana'da Engelsiz Cami Projesi

Adana\'da Engelsiz Cami Projesi

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde bir imam, 'Engelsiz Cami' projesi ile bedensel ve zihinsel engelli kişilerin camiye gelmelerini sağlıyor. İmam Muhammed Doğaç, engelli bireyleri evlerinden alıp camiye getiriyor ve onlarla dini eğitimler yapıyor. Ayrıca, akülü araç temin ederek camiye gelemeyen bir engelliye yardımcı oluyor.

19.07.2024 10:19
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Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde bir imam, 'Engelsiz Cami' projesi ile mahallesinde camiye gelemeyen bedensel ve zihinsel engelli kişilerin önündeki engelleri sevgiyle kaldırdı.

Akoluk Camii'nde görev yapan imam hatip Muhammed Doğaç, 3 yıl önce camiye tayin oldu. Camiye atandıktan sonra mahallede birçok zihinsel ve bedensel engellinin camiye gelemediğini görünce "Engelsiz Cami" projesi başlattı. Bu proje çerçevesinde engelli bireylerin olduğu evleri kapı kapı gezerek camiye gelmeleri için onları ikna edip, fiziki şartları da iyileştirdi. Doğaç, bu proje sayesinde zihinsel ve bedensel engeli olan Savaş Yavuz ve Emre Can'ı camiye getirmeyi başardı. Doğaç, engellilere sabır ve sevgiyle Kur'an-ı Kerim öğreterek onlarla kurduğu sevgi bağı ile camide dini eğitimler vermeye başladı.

Tekerlekli sandalye ile camiye gelenleri kendi elleriyle evlerinden alıp camiye getiren ve yeniden evine teslim eden imam Muhammed Doğaç onlar için hazırladığı hediyelerle de gönüllerine dokunuyor.

Şeker hastalığı nedeniyle vakit ve cuma namazına gelemeyen Necati Altuğ için de harekete geçen imam Doğaç, polis memuru Mustafa Şahin'in yardımıyla ona da akülü araç aldı. Bacağı kesildiği için camiye gelemeyen Altuğ, bu akülü araç sayesinde camiye gelip ibadetini yapmaya başladı.

Göreve başladığında, camiye gelmek isteyen ama gelemeyen engelli bireyler olduğunu öğrendiğini söyleyen Doğaç, "Köy muhtarımız Derya Aydoğdu 'Kur'an okumak isteyen down sendromlu Savaş'ımız var' dedi. Cenazede tanıştık. İnsanlara şefkat ile yaklaştım. Baktım ona karşı ikramlarda bulundum ve seviniyor. Camiler sadece namaz kılınan yerler değil, onları dışlamak değil, Peygamberimizin mescidi nebevi halkasında ki o samimiyet niyeti ile cami engel tanımaz projesini uygulamaya geçirdim. Bunun için fiziki engelleri ortadan kaldırmamız lazımdı. Emre kardeşimin yürüme sıkıntısı vardı. Onları özel günlerinde ziyaret ettim aracımla getirdim götürmeye başladım. Bazen yetişemedim akülü araç alırsak daha rahat gelir gider diyerek hayırsever abimiz ile akülü sandalyesini aldık. Bunda da ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret ettik, sevgi ise sevgi akülü araç ise akülü araç, oyuncak ise oyuncak. Emre kardeşimizin akülü aracını verdik. Şimdi de protez ayağı olan bir abimizin akülü aracı yok. Cuma namazlarına gelmekte zorlandığını duyduk. Onun için bir hayırsever polis abimiz vesile oldu Mustafa Şahin abimiz destek oldu. Hemen temin etti ve bugün teslim edeceğiz. Buradaki amacımız o abimizin camiye gelebilmesi. Bu gönüller engelsiz gönüllerimiz. Köyümüzde engel tanımıyoruz ve sevgi ile camiye geliyoruz. Allah bu kardeşlerimizin gönüllerine göre versin" diye konuştu.

Akülü aracına kavuşan Necati Altuğ ise yaşadığı rahatsızlık sonrası ayağının kesildiğini ve camiye gidip gelirken çok zorlandığını, artık kolaylıkla vakit ve cuma namazına gidebileceği için sevinçli olduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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