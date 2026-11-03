Adana\'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın, 32 yıla kadar hapis cezası istiyor

(MERSİN) - Adana'da boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurulan Dilan Öztürk, saldırganın serbest kalması durumunda yeniden saldırıda bulunacağından endişe ettiğini belirterek, saldırganın gereken cezayı almayı istediğini söyledi.

Adana'da yaşayan biyolog Dilan Öztürk, 3 yıl önce boşandığı A.K. tarafından 26 Mart'ta çocuklarının gözü önünde tabancayla bacağından vuruldu.

Dilan Öztürk, saldırıya ilişkin davaya kısa süre kala saldırının yaşandığı yerde olayı anlattı. Dilan Öztürk, eski eşinin önce kendisini telefonla aradığını, ardından çocukları okula götürmek için 2 çocuğuyla evden ayrıldığında karşılarına çıktığını ifade etti.

Bu sırada çocuklarını güvenli alanda tutmaya çalıştığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk kurşunu sıktı, ne olduğunu anlayamadan bir tane daha sıktı. Komşum kendini siper etti ve silah tutukluk yaptı. Doldur boşalt yaparak kurşunları tekrar silahın ağzına getirmeye çalışıyordu. 'Seni öldüreceğim' diye bir ibarede bulundu. Silahın tutukluk yapması, insanların bağırması, çocukların çığlıkları ve polis seslerinin yaklaşmasıyla eylemini gerçekleştiremedi. İnsanlar beni yerde yattığım için duvarın kenarına çektiler. Arabayı üzerimize kırarak, üzerimizden geçmeye çalıştı. Bu zanlı sadece benim değil, diğer insanların da canına kastetti."

Saldırganın serbest kalması halinde yeniden saldırabileceğinden endişe duyduğunu belirten Dilan Öztürk, "Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlayacağını düşünüyorum. Ben çocuklarımla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum. Tek gayem bu. Adaletten beklentim, hakkın yerini bulması ve gereken cezayı almasıdır" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan A.K. hakkında "boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 4 ve "silahla tehdit" suçundan 7 olmak üzere toplam 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanık hakkındaki davanın görülmesine gelecek günlerde başlanacak.