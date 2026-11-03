Adana'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın, 32 yıla kadar hapis cezası istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın, 32 yıla kadar hapis cezası istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın, 32 yıla kadar hapis cezası istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın, 32 yıla kadar hapis cezası istiyor
Haber Videosu

26 Mart'ta Adana'da boşandığı eşinin, çocuklarının gözü önünde bacağından tabancayla vurduğu kadın, sanığın serbest kalmasından endişeli. 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan saldırganın gereken cezayı almasını talep ediyor.

(MERSİN) - Adana'da boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurulan Dilan Öztürk, saldırganın serbest kalması durumunda yeniden saldırıda bulunacağından endişe ettiğini belirterek, saldırganın gereken cezayı almayı istediğini söyledi.

Adana'da yaşayan biyolog Dilan Öztürk, 3 yıl önce boşandığı A.K. tarafından 26 Mart'ta çocuklarının gözü önünde tabancayla bacağından vuruldu.

Dilan Öztürk, saldırıya ilişkin davaya kısa süre kala saldırının yaşandığı yerde olayı anlattı. Dilan Öztürk, eski eşinin önce kendisini telefonla aradığını, ardından çocukları okula götürmek için 2 çocuğuyla evden ayrıldığında karşılarına çıktığını ifade etti.

Bu sırada çocuklarını güvenli alanda tutmaya çalıştığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk kurşunu sıktı, ne olduğunu anlayamadan bir tane daha sıktı. Komşum kendini siper etti ve silah tutukluk yaptı. Doldur boşalt yaparak kurşunları tekrar silahın ağzına getirmeye çalışıyordu. 'Seni öldüreceğim' diye bir ibarede bulundu. Silahın tutukluk yapması, insanların bağırması, çocukların çığlıkları ve polis seslerinin yaklaşmasıyla eylemini gerçekleştiremedi. İnsanlar beni yerde yattığım için duvarın kenarına çektiler. Arabayı üzerimize kırarak, üzerimizden geçmeye çalıştı. Bu zanlı sadece benim değil, diğer insanların da canına kastetti."

Saldırganın serbest kalması halinde yeniden saldırabileceğinden endişe duyduğunu belirten Dilan Öztürk, "Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlayacağını düşünüyorum. Ben çocuklarımla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum. Tek gayem bu. Adaletten beklentim, hakkın yerini bulması ve gereken cezayı almasıdır" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan A.K. hakkında "boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 4 ve "silahla tehdit" suçundan 7 olmak üzere toplam 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanık hakkındaki davanın görülmesine gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: ANKA
3. SayfaGüncelAdanaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı İstanbul dahil 21 ilde alarm Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:05
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:42:03. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın, 32 yıla kadar hapis cezası istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android