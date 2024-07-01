Adana'da Ev Sahibi Tarafından Sokağa Atılan Kardeşler Şok Oldu

Yerel

Adana'da 3 kardeş ev sahibi tarafından 'size ev tuttum, taksi sizi ve eşyalarınızı oraya götürecek' denilerek sokağa atıldı.

İddiaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesinde birlikte yaşayan 3 kardeş ile ev sahibi evinde istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından ev sahibi kardeşlerden evini boşaltmalarını istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım (60), Sevgi Yardım (52) ve Azmi Yardım (54), kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi.

"Geldiğimizde eşyalarımızın buraya bırakıldığını gördük"

Ev sahiplerinin kendileri için müstakil bir ev tuttuğunu söyleyerek eşyalarını boş araziye attığını belirten Sevgi Yardım, "Ablamın oğlu ile ev sahibi arasında ufak tefek bir kavga oldu. Kavgadan sonrasında ev sahibimiz bize müstakil bir ev tuttuğunu ve bizi evden çıkarmak istediğini söyledi. Bizi de buraya taksi ile gönderdi. Taksici bizi buraya bıraktı. Geldiğimizde eşyalarımızın buraya bırakıldığını gördük. Sinirli ve şoktayız" dedi.

Kardeşleri boş arazide eşyaları ile gördüğünde yetkililere haber verdiğini belirten Mehmet Aslan ise "İnsanların buzdolabını ve eşyaları gördüm. Karşı binada oturuyorum. Konuyu öğrenmek üzere gelerek dertlerinin ne olduğunu sordum. Ev sahiplerinin kendilerini evden çıkararak buraya attığını söylediler. Sonrasında kendilerine su, yiyecek ve çeşitli eşyalar getirdim. Bu zavallı insanlar 3 kişiler. Burada kalmasınlar diye ilgili yerleri aradım" diye konuştu. - ADANA