Adana'da Ev Sahibi Tarafından Sokağa Atılan Kardeşler Şok Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Ev Sahibi Tarafından Sokağa Atılan Kardeşler Şok Oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 3 kardeş, ev sahibi tarafından 'size ev tuttum, taksi sizi ve eşyalarınızı oraya götürecek' denilerek sokağa atıldı. Kardeşler, yeni evlerine gittiklerinde eşyalarının boş araziye bırakıldığını görünce şok oldu. Yetkililere haber veren bir komşu ise kardeşlere yardım etti.

01.07.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 3 kardeş ev sahibi tarafından 'size ev tuttum, taksi sizi ve eşyalarınızı oraya götürecek' denilerek sokağa atıldı.

İddiaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesinde birlikte yaşayan 3 kardeş ile ev sahibi evinde istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından ev sahibi kardeşlerden evini boşaltmalarını istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım (60), Sevgi Yardım (52) ve Azmi Yardım (54), kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi.

"Geldiğimizde eşyalarımızın buraya bırakıldığını gördük"

Ev sahiplerinin kendileri için müstakil bir ev tuttuğunu söyleyerek eşyalarını boş araziye attığını belirten Sevgi Yardım, "Ablamın oğlu ile ev sahibi arasında ufak tefek bir kavga oldu. Kavgadan sonrasında ev sahibimiz bize müstakil bir ev tuttuğunu ve bizi evden çıkarmak istediğini söyledi. Bizi de buraya taksi ile gönderdi. Taksici bizi buraya bıraktı. Geldiğimizde eşyalarımızın buraya bırakıldığını gördük. Sinirli ve şoktayız" dedi.

Kardeşleri boş arazide eşyaları ile gördüğünde yetkililere haber verdiğini belirten Mehmet Aslan ise "İnsanların buzdolabını ve eşyaları gördüm. Karşı binada oturuyorum. Konuyu öğrenmek üzere gelerek dertlerinin ne olduğunu sordum. Ev sahiplerinin kendilerini evden çıkararak buraya attığını söylediler. Sonrasında kendilerine su, yiyecek ve çeşitli eşyalar getirdim. Bu zavallı insanlar 3 kişiler. Burada kalmasınlar diye ilgili yerleri aradım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Ev Sahibi Tarafından Sokağa Atılan Kardeşler Şok Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:45:20. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Ev Sahibi Tarafından Sokağa Atılan Kardeşler Şok Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement