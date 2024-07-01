Adana'da ev sahipleri tarafından sokağa atılan 3 kardeş otele yerleştirildi

Yerel

Adana'da ev sahipleri tarafından "size ev kiraladık" denilerek evden çıkartılan ve sokağa atılan 3 kardeş Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi.

Seyhan ilçesinde birlikte yaşayan 3 kardeş ile ev sahibi evinde istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından ev sahibi kardeşlerden evini boşaltmalarını istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım (60), Sevgi Yardım (52) ve Azmi Yardım (54), kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi. Bu durumun haber yapılması üzerine Seyhan Kaymakamlığı harekete geçti. 3 kardeşin kaldığı yere giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri kardeşleri alıp bir otele yerleştirildi. Vakıf kardeşleri otele geçici olarak yerleştirirken, kalıcı konut bulmak için de çalışma başlattı. - ADANA