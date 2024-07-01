Adana'da ev sahipleri tarafından sokağa atılan 3 kardeş otele yerleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Adana'da ev sahipleri tarafından sokağa atılan 3 kardeş otele yerleştirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde ev sahipleri tarafından evden çıkartılan ve sokağa atılan 3 kardeş, Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Kardeşler, ev sahibi tarafından çağrılan taksiyle yeni evlerine gitmek üzere yola çıktıklarında eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Durumun haber yapılması üzerine vakıf harekete geçerek kardeşleri bir otele yerleştirdi ve kalıcı konut bulmak için çalışmalara başladı.

01.07.2024 17:13
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Adana'da ev sahipleri tarafından "size ev kiraladık" denilerek evden çıkartılan ve sokağa atılan 3 kardeş Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi.

Seyhan ilçesinde birlikte yaşayan 3 kardeş ile ev sahibi evinde istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından ev sahibi kardeşlerden evini boşaltmalarını istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım (60), Sevgi Yardım (52) ve Azmi Yardım (54), kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi. Bu durumun haber yapılması üzerine Seyhan Kaymakamlığı harekete geçti. 3 kardeşin kaldığı yere giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri kardeşleri alıp bir otele yerleştirildi. Vakıf kardeşleri otele geçici olarak yerleştirirken, kalıcı konut bulmak için de çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da ev sahipleri tarafından sokağa atılan 3 kardeş otele yerleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ev sahipleri tarafından sokağa atılan 3 kardeş otele yerleştirildi - Son Dakika
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