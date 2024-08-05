Adana'da Göl ve Göletlere 1 Milyon 500 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Göl ve Göletlere 1 Milyon 500 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

Adana\'da Göl ve Göletlere 1 Milyon 500 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen balıklandırma çalışmaları kapsamında, Adana'daki göl ve göletlere toplamda 1 milyon 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Seyhan Baraj Gölü'ne ek olarak 750 bin balık daha bırakılarak bu sayı 2 milyon 250 bine çıkarıldı.

05.08.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her Adanalı'nın göl ve göletlerde bir balığı var

ADANA - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen balıklandırma çalışmaları kapsamında, Adana'daki göl ve göletlere toplamda 1 milyon 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Seyhan Baraj Gölü'ne ek olarak 750 bin balık daha bırakılarak bu sayı 2 milyon 250 bine çıkarıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen yavru sazan balıkları, 12 ildeki 226 göl ve gölette suyla buluştu. Her Adanalı için bir balık olmak üzere Adana'daki 30 göl ve gölete toplamda 1 milyon 500 bin balık bırakıldı.

"Balık dağıtımı program çerçevesinde yapılıyor"

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dört yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne devredilen Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan iç sularda balık bırakma işlemi, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği programa uygun olarak sürdürülüyor. Farklı büyüklüklerdeki 20 havuzda yetiştirilen yavru sazan balıkları, kovalara alınarak Seyhan Baraj Gölü'ne bırakıldı.

"Her Adanalı için bir balık bırakılmış oldu"

Balık bırakma etkinliğinde açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla göl ve göletlerimize balık bırakma programına başladık. Bugün, daha önce bıraktığımız 1 milyon 500 bin balığa ek olarak 750 bin yavru sazan balığını daha bırakmış olduk. Böylece her Adanalı için bir balık bırakılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"12 ildeki 226 göl ve gölete balıklarımız bırakıldı"

Kökçüoğlu, bu yıl Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 12 milyon yavru balık üretildiğini ve yaklaşık 10 milyon balığın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün dağıtım programı çerçevesinde 12 ile gönderildiğini belirtti. "Bu 12 ildeki 226 göl ve gölete balıklarımız bırakıldı. Üretim kapasitemizi artırarak ülkemiz sularını balıklandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Göl ve Göletlere 1 Milyon 500 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Göl ve Göletlere 1 Milyon 500 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement