Adana'da hatalı park trafiği felç ediyor - Son Dakika
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Adana'da hatalı park trafiği felç ediyor

Adana\'da hatalı park trafiği felç ediyor
19.07.2026 09:40  Güncelleme: 09:59
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Adana'da ana arterler ve işlek caddelerde çift sıra park edilen araçlar trafik akışını yavaşlatırken, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Vatandaşlar, sürücülerin sorumsuzluğu ve belediyenin önlem almamasından şikayetçi.

Adana'da ana arterler ve işlek caddelerde, yol kenarlarına yapılan hatalı parklar sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatıyor. Özellikle çift sıra park edilen araçlar nedeniyle trafik akışı yavaşlarken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kent merkezindeki birçok cadde ve bulvarda günün büyük bölümünde yol kenarlarının park edilen araçlarla dolduğu görüldü. Bazı sürücülerin ikinci sıra halinde araçlarını park etmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, toplu taşıma araçları ve diğer sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırım kenarları ve yol boyları adeta açık otoparka dönerken, trafiğin yoğun olduğu saatlerde çift sıra park edilen araçların ulaşımı olumsuz etkilediği gözlendi.

"Sürücülerin çoğu sorumsuz"

Kaldırımdan geçen vatandaş Aziz Taşkın, "Sorun sürücülerde. Sürücüler kafasına göre her yere park yapıyor. Vatandaşın yürümesine de engel olunuyor. Otopark varken arabalar neden yol ortasına kaldırımlara park ediliyor? Sürücülerin çoğu sorumsuz. Otopark yetersizliği de var. Belediye uğraşsa yapar ancak uğraşmıyor" dedi.

"Belediyenin adım atması gerekiyor"

Yakup Budak ise, "Belediyede de sorun var insanlarımızda da. Şu sıralar herkeste araba var. Ücretsiz otoparklar olsa iyi olur. Bizde de suç var. Sorumsuzluk var belediyemizde de suç var. Çözümü büyüklerimizin bulması lazım. Belediyenin adım atması gerekiyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da hatalı park trafiği felç ediyor - Son Dakika

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