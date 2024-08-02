Adana'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

Adana'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Adana\'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Adana'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Sabancı Merkez Camii'nde toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Haniye ve şehitler için dua etti. Milli Toplum Platformu ise basın açıklamasında, Haniye'yi şehit edenleri lanetlediklerini ve İsrail'i destekleyen ABD ve zalimleri lanetlediklerini belirtti.

02.08.2024 15:13
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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'da Sabancı Merkez Camii'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, cuma namazının ardından Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırırken, namazın ardından Haniye ve şehitler için dua edildi.

"Korkakça, Haniye'yi şehit edenleri lanetliyoruz"

Cenaze namazının ardından Milli Toplum Platformu basın açıklaması gerçekleştirdi. Milli Toplum Platformu adına basın açıklamasını okuyan Platform Başkanı Ahmet Yılmaz, "Filistin direnişinin sembolü, Hamas Siyasi Büro Şefi ve İsrail Başbakanı İsmail Haniye siyonist İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit edildi. Korkakça, Haniye'yi şehit edenleri lanetliyoruz. Siyonist İsrail eylemlerini destekleyen ABD ve tüm zalimleri lanetliyoruz. Zalime meyleden kalbiniz, alkışlayan elleriniz kurusun. Zulüm üzere kurulmuş devletleriniz mahvolsun. Şehidimiz hayatının her dakikasını Filistin özgürlüğü için harcamış, mücadelesine hepimizin şahitlik ettiği onurlu bir mücahit, büyük bir liderdir. Şehadet aşkıyla yaşadı, şehadet şerbetine nail oldu. Nesillere, çağlara şehadet aşkıyla seslendi. Filistin'in yiğit evladı Haniye, büyük bir komutan, ümmetin gurur duyduğu bir kahramandır" dedi.

Gıyabi cenaze namazına İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokolde katıldı.

Öte yandan Kozan ilçesinde tarihi Hoşkadem Camii'nde de Cuma namazı sonrası Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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