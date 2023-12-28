Adana\'da Kadın Emeği Pazarı düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından üreten kadınların emeklerinin sergilendiği Kadın Emeği Pazarı'nın dördüncüsü düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; kadın kooperatifleri, kadın girişimciler ve kadın üreticilerin kendi imkanları ile ürettiği, el emeği hediyelik ürünleri, Kadın Emeği Pazarı'nda dördüncü kez Adanalıların ziyaretine açtı.

"Ürettikçe hep güçlü" sloganıyla kurulan Kadın Emeği Pazarı, Mahfesığmaz Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Kadın Emeği Pazarı ile el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, el yapımı çanta, örgü bebek, kanaviçe, seramik, çini, mum, doğal taş süsleme, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli ürünler satışa sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde toplam 320 satış standı kurarak, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oldu.