Adana'da Kadın ve Çocukları Sokakta Kaldı: Dolandırıldıklarını İddia Ediyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Kadın ve Çocukları Sokakta Kaldı: Dolandırıldıklarını İddia Ediyorlar

Adana'da bir kadın ve 4 çocuğu, ev sahibi tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek sokağa atıldı. Kadın, elindeki bütün parayı ev sahibine verdiğini ancak tapuyu alamadığını belirtti. Ev sahibi ise iddiaları reddetti.

16.08.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da önce kocası boşayan, sonra ev sahibi sokağa atan kadın, 2'si engelli 4 çocuğuyla perişan oldu. Sokakta kalan aile dolandırıldıklarını öne sürerken ev sahipleri ise bu iddiayı reddetti.

Esnaf olan İsmail (34) ve ev hanımı Fatma Göncü (39) çifti, 4 sene önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katını S.K.'den kiraladı. İddiaya göre, İsmail Göncü ev sahibi ile anlaşarak 2 yıllık kira bedeli olan 17 bin TL'yi ödedi.

Ev sahipleri değişti, mağduriyet başladı

Ancak 2021 yılının Mart ayında S.K., evini Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan A.T.'ye sattı. Bu satış sonucu S.K., kiracısına ödediği 17 bin TL'nin kalan kısmını da iade etti ve 'Bu ev benim değil. Artık yeni ev sahibi ile anlaşın' dedi. Bunun üzerine A.T. ve İsmail Göncü kira miktarında anlaştı.

Çift boşandı, ev sahibi dolandırdı iddiası

Ancak İsmail Göncü ve Fatma Göncü çifti geçtiğimiz sene boşandı. İsmail Göncü evden ayrılıp başka yerde kalmaya başladı. Fatma Göncü ise bu sürede ev sahibine her ay kira bedelini bankadan göndermeye başladı. Bu sırada ev sahibi A.T., 'Gel bu iki katlı evi sana satayım' dedi. İkili 5 milyon TL karşılığında anlaştı.

Boşandığı eşinden de destek alan Fatma Göncü, otomobilini satıp, elde avuçtaki bütün parası olan 4 milyon 800 bin TL'yi elden A.T.'ye verdi. Ancak A.T., 200 bin lira daha isteyip tapuyu vermedi. Göncü çifti ve A.T. arasında bunun üzerine husumet başladı. Ayrıca taraflar mahkemelik oldu.

Mahkeme kararıyla evden çıkarttı

A.T., bu olayların üzerine kiracısına ödediği kiraları geri yollayıp mahkemeye 'kiracım bana para ödemiyor' diyerek tahliye davası açtı ve kazandı. Dün polis ve icra memurları aracılığıyla evden çıkartılan Fatma Göncü, eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı.

"Sokakta kaldım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma Göncü, "Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben elden 4 milyon 800 bin lira para verdim. Bu evi alacaktım ama dolandırıldım. Beni sokağa attılar. Çocuklarımla sokakta kaldım" dedi.

"Mağdur olduk"

İsmail Göncü ise eşinin mağduriyet yaşadığını belirterek, "Bu şahıs bizi dolandırdı. Eşim elindeki bütün paraları bu adama kaptırdı. Otomobilini sattı. Mahkemeyi de bu adam kandırdı. Mağdur olduk. Bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bana iftira attılar"

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı ev sahibi A.T. ise iddiaları reddederek, "Ben bu evi satın aldığımda bu adamlar evde oturuyordu. Günleri dolduğunda evden çıkartmak istedim. Bana iftira attılar. Bana 4 milyon 800 bin lira para verilmedi. Mahkemeye verdim. Evden çıkarttım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Hukuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Kadın ve Çocukları Sokakta Kaldı: Dolandırıldıklarını İddia Ediyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
17:46 Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 11:58:36. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kadın ve Çocukları Sokakta Kaldı: Dolandırıldıklarını İddia Ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement