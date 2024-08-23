Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 9 okulda yıkım çalışması başladı - Son Dakika
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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 9 okulda yıkım çalışması başladı

Adana\'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 9 okulda yıkım çalışması başladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 9 okulda yıkım çalışmaları başladı. Ayrıca, depremde hasar alan diğer binaların yıkım işlemleri de devam ediyor. Okullardan mezun olan vatandaşlar ise yıkım çalışmalarını üzüntülü gözlerle izliyor.

23.08.2024 10:19
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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 9 okulda yıkım çalışması başladı. Okullardan mezun olan vatandaşlar ise yıkım çalışmalarını üzüntülü gözlerle izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkılırken, 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların hepsi yıkılırken, orta hasarlı 3 bin 972 binada da yıkım işlemleri başladı. Ayrıca kent genelinde depremde hasar alan ve yenilenmesi gereken Adana Anadolu Lisesi, Sıtkı Kulak Ortaokulu, Mithat Topal Anadolu Lisesi, M. Selahattin Çolak İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cengiz Topel İlkokulu, Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu ve Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi'nde yıkım işlemleri başladı. Söz konusu okullardan mezun olan vatandaşlar ise, yıkım çalışmalarını üzüntülü gözlerle izledi.

"Çok üzüldüm"

Sıtkı Kulak Ortaokulu'ndan 16 sene önce mezun olan Ali Ok (30), "Burası benim okuduğum okul. Yıkıldığı için çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdik ama oldu. Başımıza afet geldi, Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Çok üzüldüm ama inşallah daha güzelini yaparlar" diye konuştu.

"Çok dayak yedim"

Bahçelievler İlkokulu'ndan mezun olan Ufuk Karaytuğ (50) ise, "Bu okuldan 1994 yılında mezun oldum. Bu okulun yerine yenisi yapılacaksa üzgün değilim. Ancak yıkıldıktan sonra boş arazi şeklinde kalacaksa çok üzülürüm. Bölgemizde eğitim alanlarının çoğalması bizim için avantaj. Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şey eğitimdir. Bu okulda herkesin bir hikayesi vardır. Çok dayak yedim ve tek ayak üstünde bekledim" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 9 okulda yıkım çalışması başladı - Son Dakika

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