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Adana'da kan dostları seferberliği - Son Dakika

Adana'da kan dostları seferberliği

20.01.2022 09:51
Adana'da kan dostları seferberliği

Pandemi ve ağır kış koşulları nedeniyle kan stoklarının azalması nedeniyle seferberlik başlatan Adana Kızılay'ına bu kez Milli Eğitim Müdürlüğü'nden destek sözü geldi.

Pandemi ve ağır kış koşulları nedeniyle kan stoklarının azalması nedeniyle seferberlik başlatan Adana Kızılay'ına bu kez Milli Eğitim Müdürlüğü'nden destek sözü geldi.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Adana Şube Başkanı Ahmet Çolak, Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, Engelsiz Kızılay Başkanı Nuri Karslıoğlu ve Kızılay gönüllüsü Umut Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ı ziyaret etti.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, ziyaretteki konuşmasında, pandemi koşulları ve ağır kış şartları nedeniyle stokların azaldığına dikkati çekerek, kan bağışı ve kök hücre bağışı konusunda Milli Eğitim camiası, öğrenciler ve velilerden destek beklediklerini bildirdi.

Saygılı, ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da kan dostlarına ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "İnşallah en kısa sürede ihtiyaç duyulan kan bağışlarının en üst seviyelere çıkmasını sağlayabiliriz. Hastalarımızın, hasta yakınlarının ve sağlık kuruluşlarının kan temin etme hususun da sıkıntılar yaşamaması için stoklarımızı güçlü tutmak zorundayız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ise Kızılay'a kan bağışının ulvi bir görev olduğunu belirterek, bu konuda gereken desteği sağlayacaklarını bildirdi. Kızılay bilincinin önemine de dikkati çeken İl Müdürü Koçak, bu konuda da yapılan çalışmaları artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'nın armağan ettiği Kızılay gönüllüsü yeleğini giydi. - ADANA

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milli eğitim bakanlığı, Pandemi, Kızılay, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da kan dostları seferberliği - Son Dakika


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