Adana'da Kanser Hastasına Destek - Son Dakika
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Adana'da Kanser Hastasına Destek

Adana\'da Kanser Hastasına Destek
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Şerife Güray'a, mağduriyeti sonrası Ogün Abi Derneği'nden 20 bin TL yardım yapıldı.

Adana'da oğlu tarafından mağdur edilen kanser hastası 69 yaşındaki Şerife Güray için Ogün Abi Derneği harekete geçerek yaşlı kadına 20 bin TL maddi destekte bulundu.

Olay, Adana'da meydana geldi. Kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Şerife Güray, emekli maaşını çekip kirasını ödemesi için oğluna banka kartını verdi. Oğluna cep telefonunu da veren Güray, oğlunun maaşı çektikten sonra kendisine dönmediğini ve kayıplara karıştığını söyledi.

Yaşadığı mağduriyeti gözyaşları içerisinde anlatan Güray, oğlunu evlatlıktan reddettiğini belirtti.

Haber sonrası destek geldi

Güray'ın yaşadığı mağduriyetin İHA'da haber olmasının ardından Ogün Abi Derneği harekete geçti. Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, Şerife Güray'a ulaşarak kendisine 20 bin TL maddi destek sağladı.

"Allah razı olsun"

Aldığı destek karşısında duygulanan Şerife Güray, Ogün Abi Derneği'ne teşekkür etti. Güray, kendisine uzatılan yardım elinin zor günlerinde büyük anlam taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Kanser Hastasına Destek - Son Dakika

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