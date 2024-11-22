Adana'da Kestane Kebap Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Kestane Kebap Fiyatları Yükseldi

Adana\'da Kestane Kebap Fiyatları Yükseldi

Adana'da kestane kebap tezgahları kuruldu, çiğ kestane 300 lira, pişmiş ise 500 lira. Vatandaş çiğ tercih ediyor.

22.11.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kış aylarının vazgeçilmez sokak tatları arasında yer alan kestane kebap tezgahları kuruldu.

Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kestane kebabın fiyatı cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 300 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 500 liradan satılıyor. Aradaki fiyat farkından dolayı vatandaşlar kestaneyi çiğ alıp evlerinde pişirerek yemeyi tercih ediyor.

Kentte seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Velit Bektaş, kestane fiyatlarının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını belirterek, "Kestanemiz ne olursa olsun etten ucuzdur. Başka illere göre kestaneyi Adana'da biz daha ucuz satıyoruz. Adana'da havaların soğumasıyla birlikte kestaneye bu hafta başladık. Pişirdiğimiz kestanenin 100 gramı 50 lira, kilosu 500 lira. Çiğ kestanenin de kilosu 300 lira. Küçük boyuttaki kestanenin fiyatı ise 200 liradan satılıyor" dedi.

"Çin kestanesine dikkat edilsin"

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerde kestane fiyatlarının daha yüksek olduğunu söyleyen Bektaş, "Bu kestanenin aynısının İstanbul'da kilosu bin, bin 200 lira arasında satılıyor. Bizim bu sattığımız kestane yerli ancak buraya Çin'den kestane getiriyorlar. Çin kestanesinin hiçbirisi yenmez. Vatandaş bunu alırken dikkat etsin. Kestanenin faydası çoktur" diye konuştu.

Kestane satın alan Yılmaz Aslan isimli vatandaş, "Pişmiş kestane pahalı olduğu için yarım kilo çiğ kestane aldım. Fiyatların düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Kestane Kebap Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 17:18:53. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kestane Kebap Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.